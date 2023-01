Diretor do Barcelona chamava Messi de 'anão com hormônios'

Uma investigação da polícia da Catalunha revelou diversos insultos pesados sofridos por Lionel Messi por parte de dirigentes do Barcelona. A informação é do jornal El Periódico, que ainda divulgou que os contratos vazados do craque argentino partiram de membros do comando do clube na era do ex-presidente Josep Maria Bartomeu.

Nesta quinta-feira (12), o veículo publicou trechos de conversas em um grupo de mensagens, que teriam sido obtidas pela polícia local. Nelas, o chefe jurídico do Barça, Román Gómez Ponti, se refere a Messi com xingamentos.

"Barto (Bartomeu, presidente do clube), você não pode ser uma pessoa tão boa com esse rato de esgoto. O clube deu tudo a ele, e ele se dedicou a marcar uma ditadura de contratações, transferências, renovações, patrocínios só para ele", disse o diretor.

Román Gómez Ponti afirmou que torcia pela saída do jogador, considerado o maior ídolo do clube. Ele também insinuou que Messi seria o responsável pelas renovações do goleiro José Manuel Pinto, do atacante Luis Suárez e do lateral Jordi Alba, e falou sobre uma suposta comissão pela renovação de Ansu Fati, citando Rodrigo Messi, irmão do craque, como agente.

"E sobretudo um acúmulo de chantagens e grosserias que o clube e todos que trabalhamos sofremos deste anão com hormônios, que deve a vida ao Barça".

O diálogo aconteceu no início de 2021, no dia em que o jornal El Mundo publicou os valores do contrato de Messi com o Barcelona, um documento que deveria ser sigiloso. Na época, a diretoria de Josep Maria Bartomeu já estava fora do clube, mas conversava sobre a possível origem do vazamento.

Os documentos também indicam que Ponti teria enviado um e-mail a Bartomeu levantando a possibilidade de vazamento ainda em março de 2020, quando o esporte foi paralisado ao redor do mundo pela pandemia do coronavírus.

"Também não seria uma má ideia publicar os contratos milionários do time principal para que as pessoas possam repudiá-los publicamente", afirmou o ex-diretor, segundo o El Periódico.

Ainda de acordo com o jornal, Bartomeu disse que "concordava sobre muitas coisas", mas que o Barcelona viria em primeiro lugar, e que "este tipo de matéria prejudica a imagem do clube". Ele pediu renúncia do cargo de presidente do Barcelona em outubro de 2020.

"Muitas vezes ouvimos Leo. Nem sempre, mas muitas vezes. E este contrato sem pandemia foi totalmente aceitável. Foi acertado tendo em conta tudo o que ele gera".

Em meio às ofensas de Román Gómez Ponti, sobrou até para o então zagueiro Piqué. "Faz diferença ter poucos escrúpulos e ser um grandíssimo filho da p***". O defensor, aliás, também teve seu contrato vazado pelo El Mundo.