Diretor do filme Marighella, Wagner Moura é eleito baiano do ano na categoria Arte

O ator Wagner Moura foi o escolhido por leitores do @correio24horas como o Baiano do Ano no prêmio promovido pela coluna Baianidades assinada pelos jornalistas João Galdea (@galdea) e André Uzêda (@andreuzeda) no @correio24horas. Wagner teve 59,9% dos votos. Laina Crisóstomo (@lainacrisostomo) ficou em segundo lugar com 32,5% dos votos e Rowney Scott (@rowneyscott) em terceiro com 7,5% dos votos. A curadoria dos finalistas da categoria Arte e Cultura foi feita por Renato Cordeiro (@renatoscordeiro), que é jornalista e apresentador do programa Multicultura da Educadora FM.



“O filme ‘Mariguella’, sobre o inimigo número 1 da ditadura militar, rendeu brigas com a Ancine e membros do Governo Bolsonaro. Estreando com dois anos de atraso, é a produção brasileira mais vista nos cinemas em 2021. Moura surpreende atrás das câmeras, não só pelo domínio do cinema de ação, mas pela articulação de diversos elementos em função de uma câmera nos atores, com destacado uso de efeitos sonoros”, destacou Cordeiro, sobre Moura.



COMO FORAM ESCOLHIDOS OS BAIANOS DO ANO?



No total, foram 171.550 votos – os leitores, na prática, escolheram em quais categorias estavam aptos a votar. (Confira todos os números da votação no final da reportagem).

Na categoria Arte e Cultura, venceu o ator e cineasta WAGNER MOURA; já a baiana do ano na Música, segundo a votação popular, foi a cantora e compositora JADSA; em Literatura, a escritora LUCIANY APARECIDA foi a ganhadora; em Ciência, o prêmio fica com a divulgadora científica KANANDA ELLER; em Humor e Internet, o preferido do público (inclusive com mais votos entre todas as categorias) foi o influencer e humorista TIAGO SOUZA, o Pirikito; e por fim, no duelo de medalhistas dourados da Olimpíada de Tóquio, levou a melhor o pugilista HEBERT CONCEIÇÃO, mas foi por pontos...

MENÇÕES HONROSAS E PROMESSAS

A lista de indicados, assim como na primeira edição do Baianos do Ano, foi feita por um time de especialistas nas respectivas áreas de atuação. Renato Cordeiro (Arte e Cultura), Julli Rodrigues (Música), Kátia Borges (Literatura), Jorge Gauthier (Ciência), Nereida Albernaz (Humor e Internet) e Herbem Gramacho (Esporte) fizeram a curadoria dos candidatos, justificando a indicação de três nomes para cada área.

A partir daí, o público pôde escolher um em cada lista tríplice. Nas ocasiões em que não sabia em quem votar, bastava ler as apresentações dos curadores, que o caminho se aclarava.

E assim como na edição anterior, os curadores também foram convidados a indicar tanto menções honrosas pela atuação em 2021 (mas fora do top 3), quanto quem pinta como forte candidato(a) ao prêmio na próxima edição.

Arte e Cultura

O jornalista e radialista Renato Cordeiro, apresentador do programa Multicultura, da Educadora FM, e profundo conhecedor da cena artística e cultural baiana, elencou diversas menções honrosas em relação ao ano que passou.

Na lista especial, constam a ceramista Ricardina Pereira da Silva, a Dona Cadu, ícone de São Félix e portadora do título de Doutor Honoris Causa da UFBA; a performer Glicéria Tupinambá, pela recriação do Manto Tupinambá, peça sagrada da comunidade que antes só poderia ser encontrada em museus na Europa; o Grupo Metha, por ter assumido um dos principais equipamentos culturais de Salvador, o agora Cine Metha Glauber Rocha; o ator Fabrício Boliveira, pela criação do projeto Cinema do Futuro, voltado à formação de jovens em diversas frentes do audiovisual; e o artista visual Anderson AC, idealizador e gestor da Pinacoteca do Beiru.

Música

A jornalista e pesquisadora musical Julli Rodrigues, responsável pelas indicações de Música, também apresentou destaques extras, que devem pintar como fortes candidatos em 2022. É o caso do cantor Giovani Cidreira, ou GIO, que trouxe ao mundo o segundo álbum, ‘Nebulosa Baby’, abordando ancestralidade e afrofuturismo em um tom melancólico e envolvente.

“Antigas canções ganham novas roupagens e/ou são reconstruídas para dividirem espaço com composições inéditas. Com participações de nomes como Vandal, Alice Caymmi e Jadsa, o trabalho veio acompanhado de um caprichadíssimo álbum visual”, comenta Julli sobre GIO.

Outro que vem com tudo, segundo a especialista, é o músico e produtor pauloafonsino Jotaerre, que também atua como guitarrista na banda Psirico. “Em 2021, Jotaerre incorporou novos elementos ao seu som, misturando gêneros tão distintos quanto trap, metal e groove arrastado. O resultado foi ‘Tempestade’, álbum de forte teor político, que alinha momentos reflexivos e dançantes”, analisa.

Vale destacar que RDD (Rafa Dias), que fora citado em menção honrosa no ano passado, esse ano já pintou no top 3.

Literatura

A lista dos destaques da Literatura, feita pela jornalista, professora e escritora Kátia Borges, poderia até contar com a própria, afinal, ela pintou como finalista do Prêmio Jabuti 2021 na categoria Crônicas com o livro ‘A Teoria da Felicidade’ (Patuá, 2020).

Mantendo o posto de curadoria do Baianos do Ano, Kátia preferiu não manter nomes da lista do ano passado – embora o vencedor anterior, Itamar Vieira Jr, tenha tido mais um ano de popstar das letras.

As indicações foram mais uma oportunidade de dar visibilidade a outros escritores (já consagrados ou não), e há ainda mais dois a serem mostrados ao grande público como promessas.

O primeiro é Saulo Machado, que lançou o seu primeiro livro de contos no final do ano passado. ‘O jogo das Margaridas’ (Mormaço Editorial) é um projeto da editora e escritora Maria Luiza Machado, que vem se consolidando na cena literária nacional pela qualidade de suas publicações. “Aos 22 anos, Saulo estuda psicologia e psicanálise e, em sua estreia, surpreende pela maturidade e pela abordagem densa e sensível”, avalia Kátia Borges.

A outra revelação é Júlia Grilo, 21 anos, que segundo a curadora fez barulho já em sua estreia, em 2020, quando lançou ‘Cães’, pela editora paulista Penalux – a orelha do livro foi assinada pela cartunista Laerte.

“No ano passado, (Júlia) foi destaque na revista Vogue, entre cinco escritoras indicadas ‘para ler o quanto antes’. São boas referências, mas o que vale mesmo é o trabalho de criação e Júlia, que estuda psicologia, parece guardar na manga alguns trunfos. Aguardemos”, propõe.

Ciência

O jornalista Jorge Gauthier, especialista em Jornalismo Científico e Tecnológico pela UFBA, e apresentador do programa Saúde & Bem-Estar no @correio24horas, também lançou seus palpites sobre projetos e pessoas que devem se destacar nesse ano ainda recém-nascido.

“Na ciência baiana de 2022 merecem atenção as pesquisas desenvolvidas pelo Laboratório de Sistemas Distribuídos do Programa de Pós-Graduação em Mecatrônica da UFBA sobre infraestruturas tecnológicas aplicadas à saúde; estudos da vacina da covid-19 no Senai Cimatec, e o pesquisador Fred Luciano Santos Neves, da Fiocruz Bahia, nomeado recentemente coordenador do Programa de Pesquisa Translacional em Doenças de Chagas”, indica Gauthier, que também é coordenador de ações digitais do CORREIO.

Humor e Internet

Se não deu para o influencer Cristian Bell na disputa de 2021 (apesar de ter sido o segundo mais votado entre todos os candidatos desse ano, no cômputo geral, atrás apenas de Pirikito - ambos fizeram campanha por votos nas redes sociais), talvez dê para a namorada dele, Rafaela Moreira, no ano que vem.

Ela é uma das apostas para 2022 da jornalista e digital influencer especialista em celebridades Nereida Albernaz, do @eubabadeira.

“Bonita e bem humorada, o combo da influencer conquistou os corações dos baianos. No conteúdo, ela mescla moda e humor mostrando o dia a dia de uma menina preta soteropolitana cheia de estilo, com a língua solta e que gosta de viajar. Foi destaque em 2021, deu um salto no número de seguidores e com certeza conquistará ainda mais o público em 2022”, prevê Nereida.

Ela também cita o influencer Victor Igoh, com seus 4,6 milhões de seguidores e fama nacional recém-conquistados, como possível destaque no ano. Basta saber aproveitar o hype.

Outra promessa que deve brilhar ainda mais em 2022, talvez com um alcance maior, é a jovem Rafa Sampaio, que viralizou com vídeos de humor em 2021.

Esporte

Herbem Gramacho, jornalista e editor de esportes do CORREIO, foi obrigado a repetir um voto de “vem aí” este ano, por conta da Olimpíada. Com três medalhistas olímpicos em competições individuais, ficou difícil para o nadador Guilherme Caribé entrar no top 3, e é o segundo ano que ele "amadurece" por aqui.

“Menção mais que honrosa ao nadador de 18 anos, que traça a largas braçadas o caminho para chegar à Olimpíada de Paris-2024. Campeão dos 50m livre no Sul-Americano juvenil, em novembro, e em franca evolução também nos 100m livre, Caribé já pulverizou quase todos os recordes do lendário Edvaldo Valério nas piscinas baianas”, salienta Herbem. Olho no garoto!



CONFIRA OS NÚMEROS DA VOTAÇÃO DO BAIANOS DO ANO 2021

Total de votantes: 51.747

Total de votos: 171.550





Arte e Cultura - 24.733 respostas

> WAGNER MOURA 14.827 VOTOS (59,9%)

LAINA CRISÓSTOMO 8.042 VOTOS (32,5%)

ROWNEY SCOTT 1.864 VOTOS (7,5%)





Música - 22.789 respostas

> JADSA 9.763 VOTOS (42,8%)

RDD (RAFA DIAS) 7.048 VOTOS (30,9%)

ORQUESTRA AFROSINFÔNICA 5.978 VOTOS (26,2%)



Literatura - 22.691 respostas

> LUCIANY APARECIDA 14.125 VOTOS (62,2%)

CLARISSA MACEDO 5.472 VOTOS (24,1%)

ALEILTON FONSECA 3.094 VOTOS (13,6%)





Ciência - 22.734 respostas

> KANANDA ELLER 13.818 VOTOS (60,8%)

ARTHUR IGOR LIMA 6.011 VOTOS (26,4%)

REDE COVIDA 2.095 VOTOS (12,8%)





Humor e Internet - 50.610 respostas

> TIAGO SOUZA (PIRIKITO) 29.743 VOTOS (58,8%)

CRISTIAN BELL 19.027 VOTOS (37,6%)

ENDERSON COBRA E OS GÊMEOS FEXAÇÃO 1.840 VOTOS (3,6%)



Esporte - 27.993 respostas

> HEBERT CONCEIÇÃO (boxe) 10.594 VOTOS (37,8%)

ISAQUIAS QUEIROZ (canoagem) 8.845 VOTOS (31,6%)

ANA MARCELA CUNHA (maratona aquática) 8.554 VOTOS (30,6%)