Diretor do Santa Cruz detona espaço para torcida no Barradão: 'Curral'

O empate do Vitória com o Santa Cruz em 1x1 - com um gol sofrido aos 50 minutos do segundo tempo - decepcionou os torcedores do Leão. Mas o jogo, válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste, também irritou os visitantes. Não pelo resultado em campo, mas sim pela divisão de espaço no Barradão.

Em uma imagem que viralizou nas redes sociais, é possível ver a torcida da Cobra Coral alojada em uma área apertada e verticalizada, em uma das arquibancadas do estádio. Coordenador técnico do Santa Cruz, Zé Teodoro detonou o espaço, se referindo a ele como "curral" e "matadouro".

"A gente sentiu muito o tratamento que nós recebemos lá no estádio do Barradão. A gente trata muito bem, todo torcedor que vem. E o que eu vi que a nossa torcida estava ali acuada... Parecia que estava fechada dentro do curral. Fiquei muito sentido porque a torcida do Santa Cruz não merece isso", disse.

O diretor cobrou respeito aos visitantes. "A gente precisa rever o tratamento da nossa torcida, que ela é uma torcida respeitada. É uma torcida que sempre tratou e recebeu muito bem todos. E nós vamos receber aqui (no Recife) quando vier, vamos tratar e receber muito bem", afirmou.

"Agora, da forma que nós fomos tratados lá, parecia que nós estávamos num matadouro, né? A nossa torcida ali fechadinha num beco, parece que estava acuada, estava uma situação muito difícil. Lamentável a gente ter um tratamento desse", acrescentou.

Para Zé Teodoro, a área destinada ao Santa Cruz foi um exemplo de falta de educação. "É algo que precisamos corrigir. Não pode acontecer essa falta de educação. Tratamento em todos o estados do Nordeste não pode acontecer isso, né? Todas as torcidas têm que ser tratadas igual".

Presidente do Vitória, Fábio Mota foi questionado sobre a situação. Segundo o mandatário, a opção pelo espaço pequeno se deu por uma série de acontecimentos antes de começar o duelo.

“A torcida do Santa Cruz chegou e criou uma confusão lá fora com a torcida do Vitória, um corre corre danado, com polícia pelo meio, foi um Deus nos acuda. Quem define o local, o espaço, dentro do estádio é a Polícia Militar (...) Em função de tudo que aconteceu antes do jogo, da briga, da confusão, das agressões, por isso se optou por colocar naquele espaço, ao invés de colocar no espaço anterior. Por isso que eles ficaram naquele espaço, para evitar mais confusão".