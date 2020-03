Diretora de comunicação e marketing, Malu Neves deixa Fasano para morar na Holanda

(Divulgação)

Malu Neves deixa rede Fasano para comandar projeto pessoal

Após cinco anos à frente da diretoria de comunicação e marketing do Grupo Fasano, Malu Neves pede demissão da empresa para iniciar uma nova fase profissional e pessoal. A paulista de origem italiana, que comanda também a agência Stand Press, em São Paulo, está de mudança para a Amsterdam, na Holanda. Na bagagem, a jornalista leva o projeto Guide Me To, uma plataforma digital voltada para as áreas de turismo, gastronomia e lifestyle. Malu Neves estava na Rede Fasano desde 2015 e, sob sua gestão, coordenou a comunicação de 25 restaurantes e 7 hotéis, participando de importantes momentos da marca, como as aberturas dos hotéis de Angra dos Reis, Belo Horizonte e Salvador, ao lado de Rogerio Fasano e Constantino Bittencourt. “Jamais terei palavras suficientes para descrever a grandeza que foi trabalhar para o Fasano. Enorme gratidão”, diz Malu.

A ideia de migrar para a Europa era antiga. Agora, ela, juntamente com o marido Jair Junior, concretiza o sonho, depois de muitos anos de planejamento. De acordo com Malu, o projeto familiar foi planejado ano a ano e que agora, com o Guide Me To, que já funciona em formato de site e Instagram, irá expressar a vocação natural de não apenas escrever, mas enxergar a beleza onde ninguém mais vê, e ao mesmo tempo buscar experiências no mundo todo que aos olhos comuns podem passar despercebidas. “Neste projeto, falo de lugares, pessoas, situações e comportamentos – contados de forma não óbvia - e que pretendem melhor informar e instigar a experiência de uma viagem, com um olhar profundo, sensível e observador”, conta.

(Foto:Tati Freitas/ Divulgação)

Malu e o marido Juninho em festa no Fasano Salvador

O Guide Me To é uma plataforma bilíngue para encantar a todos que buscam um guia inspirador antes de explorar, fala com qualquer nacionalidade e não se apega a uma faixa etária específica; porque viajar - seja na sua cidade ou fora dela - é para qualquer idade “ Há anos meu marido e eu nutrimos um amor muito grande pela cultura holandesa e lá é onde nossos corações desejam estar” finaliza.