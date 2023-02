Diretora de escola é morta a tiros na frente de casa no interior da Bahia

Uma diretora de uma escola em América Dourada, cidade no norte da Bahia, foi morta a tiros na madrugada da segunda-feira (20), quando chegava de uma festa.

O crime aconteceu no Povoado do Tareco. Iranete Borges de Oliveira, de 52 anos, foi baleada na frente de casa, na Avenida Romão Gramacho. Ela estava no carro.

A Polícia Civil diz que o caso é investigado pela delegacia da cidade e não confirmou se há algum suspeito já identificado.

Iranete era diretora da Escola Municipal Professora Maria Eugênia Dourado. A prefeitura da cidade divulgou nota lamentando a morte.

"Professora Iranete, sem dúvida alguma é um dos mais nobres nomes da Educação do nosso município, tendo deixado marcas de um trabalho. Bastante prestativa em toda a comunidade, atuou como professora e diretora na rede pública municipal de ensino", diz o texto. "Parte deixando muita saudade aos familiares, amigos e todos que tiveram a oportunidades de conviver com uma mulher de muita coragem e determinação", continua a nota.

O corpo dela será enterrado no cemitério de América Dourada na tarde de hoje.