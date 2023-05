Diretora de Sustentabilidade do Itaú, Luciana Nicola participa do II Fórum ESG Salvador 

Luciana Nicola será uma das palestrantes do II Fórum ESG Salvador (divulgação)



Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco, Luciana Nicola participará do painel ‘Agenda ESG - Setores Econômicos’, durante o II Fórum ESG Salvador. Idealizado pelo site Alô Alô Bahia e o Jornal CORREIO, o evento será realizado nos dias 30 e 31 deste mês, no Porto Salvador, no Comércio.

Graduada em Direito, com especialização em Comunicação Empresarial pela ESPM e máster em Liderança e Gestão Pública (MLG), do CLP junto à Universidade de Harvard, Nicola tem 18 anos de experiência em relacionamento institucional empresarial e também no 3º setor. Além disso, é membro do conselho administrativo do Pacto Global da ONU no Brasil.

“Nos últimos anos, houve uma mudança significativa na percepção das pessoas sobre o papel das empresas na sociedade. Hoje, todos os públicos esperam e cobram uma postura mais ativa das organizações em relação à agenda ESG, tanto por meio dos seus negócios como em investimento social. Nesse sentido, o Fórum ESG Salvador tem um papel importante ao estimular o debate e a troca de conhecimento sobre a temática entre os empreendedores baianos", declara Luciana.

Sobre o II Fórum ESG Salvador

Nos dias 30 e 31 de maio, Salvador será novamente a capital baiana do ESG. Questões ambientais, sociais e de governança corporativa estarão em pauta, discutidas por nomes de destaque no segmento, além do empresariado e lideranças públicas.

Projeto assinado pelo Jornal CORREIO e o portal Alô Alô Bahia, o fórum mais uma vez terá o Porto Salvador, no Comércio, como sede. Considerado o maior encontro desta natureza no estado, o evento já está com sua programação definida e vai trazer atualizações do que vem sendo debatido sobre ESG no mundo.

