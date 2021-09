Diretoria de futebol do Sport é demitida após erro com reforços

Uma bomba caiu no Sport e causou a demissão da diretoria de futebol do clube. O vice-presidente do departamento, Nelo Campos, e outros quatro nomes da cúpula - Augusto Moreira, Gabriel Campos, Guilherme Falcão e Rossini Millet - estão deixando a Ilha do Retiro após um problema na inscrição de reforços para o Brasileirão.

A informação é do NE45. Segundo o portal, o goleiro Saulo, o volante Nicolás Aguirre e o atacante Vander, que foram anunciados recentemente, não foram inscritos na Série A, apesar de terem aparecido no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Os dois trâmites são diferentes.

A situação se agrava já que não há mais tempo hábil para o procedimento. O prazo se encerrou na última sexta-feira (24) e, com isso, o trio não pode jogar pelo rubro-negro pernambucano. Saulo foi contratado pelo Sport em agosto, para compor o elenco depois da saída de Luan Polli e lesão de Denival. Já Aguirre e Vander chegaram na semana passada.

Há também o caso do lateral-direito Jeferson, que não teve o nome publicado no BID até a data final.

A diretoria de futebol do Sport assumiu o departamento em meados de julho, quando o clube passou por eleição suplementar e mudou de gestão após renúncia do ex-presidente Milton Bivar.