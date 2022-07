Dirigente do Juazeiro, irmão de Daniel Alves se envolve em briga após partida; veja

Antes da bola rolar para a semifinal entre Juazeiro e Jacobinense, pela semifinal do Baianão Série B, os dirigentes das equipes se envolveram em uma confusão dentro do estádio José Rocha, em Jacobina. Ney Alves, presidente do Juazeiro e irmão do jogador Daniel Alves, relatou que foi agredido durante briga com o representante do Jacobinense, Maros Manassés. O caso aconteceu na tarde de sábado (23).

As imagens capturadas pelas Câmeras da TV Aratu, que transmitia o jogo, mostram os empurrões e a correria na parte de baixo da arquibancada. Policiais foram acionados para interver na situação.

A partida terminou com a vitória do Jacobinense por 1 a 0 e forçou a disputa de pênaltis. A equipe da casa, que foi fundada em janeiro deste ano para disputar a competição, jogará a Série A do Campeonato Baiano pela primeira vez.

Antes do apito inicial, dirigentes de Jacobinense e Juazeiro protagonizam cena digna de UFC no estádio José Rocha, casa do Jacobina. pic.twitter.com/yS6y4UqPug — Aratu On (@aratuonline) July 25, 2022

Mas essa não foi a única partida por brigas no estádio. Na outra semifinal, que definiu mais um finalista da Série B do estadual, o Itabuna venceu o Jequié por 1 a 0, fora de casa, e está de volta à elite do futebol estadual. O gol foi marcado pelo lateral João Neto. A confusão no estádio Waldomiro Borges envolveu as esposas dos atletas do Jequié.

Ao marcar do gol, João Neto se voltou para os camarotes do estádio e teria provocado as espectadoras. A atitude desencadeou uma briga dentro de campo, com empurrões entre os atletas.

O clima voltou a ficar complicado na saída para o intervalo e, após o apito final e a derrota do time da casa, cenas de pancadaria voltaram a ser vistas no gramado. Apesar da confusão, não houve registros de feridos no local.

O presidente do Itabuna, Rodrigo Xavier, afirmou que nenhum dos seus atletas insultaram as esposas do time adversário. "Não acredito [que houve insulto do time do Itabuna]. Não teria motivo, a gente estava classificado. Pode ser desculpa de quem perdeu, fez a confusão. Não tinha motivo e não é perfil dos nossos atletas. Confio neles", disse o dirigente ao site GE.

Ele ainda afirmou que estava vendo o jogo da arquibancada e foi informado de que as esposas dos atletas do Jequié que teriam provocado os jogadores do Itabuna, que responderam a provocação após o gol.