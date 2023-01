Dirigentes do Sebrae Bahia tomam posse nesta segunda-feira (30) 

A cerimônia de posse da presidência do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) e Diretoria Executiva do Sebrae Bahia acontece a partir das 18h da segunda-feira (30), no Cerimonial Rainha Leonor (Pupileira).

O Conselho Deliberativo da organização será presidido por Humberto Miranda. Para compor a Diretoria Executiva, foram reeleitos o diretor superintendente Jorge Khoury e o diretor técnico Franklin Santos. O economista Vitor Lopes foi eleito diretor de Administração e Finanças.

Humberto Miranda é presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb) e ocupava o cargo de vice-presidente do CDE do Sebrae Bahia desde 2019. Graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal da Bahia (1988), ele é também produtor rural. Atuou como extensionista na Empresa de Planejamento e Assistência Técnica e já assumiu a função de coordenador regional da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). Foi também coordenador municipal do Projeto Aprisco do Sebrae, prefeito e vice-prefeito de Miguel Calmon.

Jorge Khoury está na superintendência do Sebrae desde 2017 e tem extenso currículo com atuação em instituições nacionais, estaduais e municipais baianas. Engenheiro Civil e deputado federal por cinco mandatos consecutivos, Khoury foi prefeito de Juazeiro e presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB). No Governo do Estado da Bahia, ele foi secretário da Indústria Comércio e Mineração (SICM), quando atuou como membro do Conselho Deliberativo do Sebrae Bahia, e secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH. Foi também Secretário Municipal de Educação e de Trabalho, Esporte e Lazer (SEMTEL) de Salvador.

Franklin Santos é administrador de empresas com especialização em Gestão de Projetos (FGV/EAESP). O atual diretor Técnico é funcionário de carreira do Sebrae desde 1998, tendo começado suas atividades na Unidade Regional de Santo Antônio de Jesus, como estagiário, em 1995. Mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Vitor Lopes foi diretor presidente da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia). O executivo assume a diretoria de Administração e Finanças do Sebrae após gerenciar as unidades de Projetos Especiais, Mercados e Internacionalização e de Captação de Recursos Financeiros.