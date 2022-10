Disco novo de Taylor Swift quebra recorde no Spotify

O novo álbum de Taylor Swift, "Midnights", quebrou o recorde de disco mais tocado em um único dia no Spotify, plataforma de música mais famosa do mundo. O anúncio foi feito pelo serviço de streaming, destacando que o feito foi conquistado em menos de 24h. O álbum, o décimo de estúdio da carreira da cantora, foi lançado na madrugada da sexta (21).

"Taylor Swift quebrou o recorde de álbum mais tocado em um único dia na história do Spotify. Parabéns", anunciou a plataforma em post nas redes sociais. O Spotify não informou quantas reproduções o álbum teve. O recorde até então era de Drake, que teve 155 milhões de streams no dia do lançamento de "Certified lover boy" em 2021.

A cantora usou o Twitter para celebrar. "Como me tornei tão sortuda, com vocês fazendo algo tão surpreendente? O que aconteceu?", escreveu a artista.

Depois, o Amazon Music anunciou que a cantora também bateu o recorde de disco mais ouvido em um dia na plataforma. Na Apple Music, teve o melhor desempenho para um disco pop.

Taylor anunciou o disco há cerca de dois meses e nenhum single foi lançado antecipadamente, gerando curiosidade sobre qual seria a sonoridade de "Midnights". Na época do anúncio, ela havia dito que as 13 músicas do álbum contam "a história de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida", afirmando se tratar de um trabalho conceitual.

Horas após o lançamento, ela lançou uma versão especial nos serviços de streaming com mais sete músicas, batizada de "Midnights (3AM edition)", em referência ao horário - 3h da madrugada no horário de Nova York.