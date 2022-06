Discussão entre técnicos argentinos termina em agressão nos vestiários

A partida entre Defensa y Justicia e River Plate, que aconteceu neste domingo (5), válida pelo Campeonato Argentino, foi marcada por uma confusão envolvendo os treinadores das duas equipes. Aos 43 minutos da segunda etapa, Sebastián Beccacece, que comanda o Defensa, impediu a cobrança de um lateral para o River e irritou o treinador Marcelo Gallarado.

Após a atitude de Beccacece, os técnicos começaram a bater boca na beira do campo e a briga se estendeu para os vestiários do estádio Norberto “Tito” Tomaghello, que pertence ao Defensa. Durante a discussão, os microfones de campo ainda flagraram Sebastián provocando Gallardo e questionando: "Quem é você?".

Veículos argentinos divulgaram que, após a saída de campo, as comissões técnicas dos treinadores também se desentenderam e houve agressões de ambos os lados. Os dois treinadores precisaram ser contidos para não se agredirem, quando Beccacece tentou partir em direção ao ônibus da equipe do River Plate.

Em entrevista ao jornal Clarín, Sebastián Beccacece garantiu que não houve agressão fora do campo. Nas redes sociais, a torcida do River ironizou fala do técnico adversário ao questionar "quem seria Marcelo Gallardo". O treinador é um dos mais vitoriosos do futebol argentino.

A partida terminou 0 a 0 e foi válida pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Argentino.

Veja o vídeo com o momento da confusão