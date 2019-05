Disney adquire 100% dos direitos do streaming Hulu

A Disney protagonizou mais um acordo bilionário no universo das séries e filmes. A companhia fechou um acordo de US$5,8 bilhoões com a Comcast, ex detentora dos direitos do setraming Hulu. As informações são do site Variety.

O serviço de streaming ainda não está disponível no Brasil, mas como a Disney investe no mercado e atua no país, há a possibilidade de uma mudança nesse panorama.

Apesar da compra do canal, isso não interfere no desenvolvimento da sua própria plataforma de streaming, a Disney +. Por isso, o Hulu deverá continuar disponibilizando produções originais, como a própria The Handmaid´s Tale.

Além de outros projetos de menor porte, como séries independentes da Marvel, a exemplo de Motoqueiro Fantasma, Fugitivos e séries de animações já anunciadas pela Hulu.