Disney+ anuncia novos conteúdos, incluindo dez séries inéditas da Marvel

Em comemoração ao Disney+ Day, o segundo aniversário da plataforma de streaming, o Disney+ não apenas estreou mais de 25 novos conteúdos, como também lançou dezenas de prévias, novos trailers e clipes exclusivos dos estúdios de primeira da The Walt Disney Company que mostram a amplitude de conteúdo que chegará ao serviço nos próximos anos.

Além disso os assinantes do Disney+ foram presenteados com um leque de novos conteúdos de cada uma de suas marcas: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e, em mercados internacionais, Star.

Disney:

Doze é Demais: Gabrielle Union e Zach Braff anunciaram que a nova versão da comédia familiar de sucesso Doze é Demais chegará ao Disney+ em março de 2022.

Desencantada: As estrelas Amy Adams e Patrick Dempsey compartilharam que Desencantada, a sequência do filme de sucesso Encantada, será lançada exclusivamente no Disney+ na primavera de 2022.

Diário de um Banana: O escritor e produtor Jeff Kinney releva a novíssima key art de Diário de um Banana. A aventura animada será lançada em 3 de dezembro de 2021 no Disney+.

Rodrick Rules: Jeff Kinney anuncia que o segundo filme animado da série de livros Diário de um Banana virá para o Disney+. Rodrick Rules estreará no Disney+ em 2022.

Tico e Teco e Os Defensores da Lei: John Mulaney e Andy Samberg, estrelas do próximo longa-metragem híbrido live-action/animação CG baseado nos esquilos animados preferidos de todo mundo, revelam a arte teaser para o novo filme que será lançado no Disney+ em 2022.

The Beatles: Get Back: Assista a um novo clipe de Peter Jackson para a próxima série documental The Beatles: Get Back, mostrando a lendária banda apresentando I’ve Got a Feeling. O evento em três partes será lançado no Disney+ em 25 de novembro de 2021.



Better Nate Than Ever: Baseado no livro de Tim Federle, Better Nate Than Ever estreará no Disney+ em 2022. A comédia de aventura é estrelada por Aria Brooks, Joshua Bassett, Michelle Federer e apresenta Rueby Wood como Nate, com Norbert Leo Butz e Lisa Kudrow.

Abracadabra 2: Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy vão perder novamente o controle como as Irmãs Sanderson em Abracadabra 2, a sequência do clássico cult de Halloween da Disney, com estreia na primavera de 2022 exclusivamente no Disney+.

Kathy Najimi, Bette Midler, Sarah Jessica Parker em Abracadabra 2 (divulgação)

Pinóquio: Inspirado no clássico de animação da Disney, esta recontagem, dirigida por Robert Zemeckis, combina live-action e efeitos visuais e estrela Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans e as vozes de Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan Michael Key e Lorraine Bracco. Pinóquio estreia no Disney+ em 2022.

A Era do Gelo: As Aventuras de Buck Wild: Simon Pegg retorna como Buck em A Era do Gelo: As Aventuras de Buck Wild, um novíssimo filme com estreia em 28 de janeiro de 2022 no Disney+. Assista ao trailer que mostra Buck, Crash & Eddie e alguns novos amigos quando eles vão em uma missão pré-histórica para salvar o Mundo Perdido do domínio dos dinossauros:



Os Tênis Encantados: Prepare os laços e rendas e sonhe alto com o novo trailer do filme Original Disney+ Sneakerella. Ambientado na subcultura vanguardista de rua da cidade de Nova York, o filme super-energizado e musical dá uma mudada no gênero do conto da Cinderela. Senakerella estreia exclusivamente no Disney+ em 18 de fevereiro de 2022. Assista ao trailer aqui:



A Família Radical: Maior e Melhor: Está na hora de radicalizar com esta família na estreia do trailer de A Família Radical: Maior e Melhor. A nova série, baseada na série do Disney Channel dos anos 2000, será lançada em 2022.

High School Musical: A Série: O Musical: O amor abre as portas nos corredores do East High. A terceira temporada da série acompanhará os personagens em um acampamento de verão com fogueiras, romances e noites sem hora para acabar.

As Crônicas de Spiderwick: O Disney+ anunciou a série As Crônicas de Spiderwick, uma história moderna coming-of-age combinada com fantasia e aventura. A série baseada nos livros best-seller acompanha a família Grace – os gêmeos Jared e Simon, a irmã Mallory e a mãe Helen – que se mudam para a casa de seus ancestrais e começam a desvendar um sombrio mistério sobre seu tio-bisavô que uma vez descobriu o mundo secreto e talvez presunçoso das fadas que existem paralelamente ao seu.

Baymax: Venha ver o companheiro de saúde preferido de todos no trailer de sua nova série Original Disney+. Baymax, a primeira série de animação da Walt Disney Animation Studios, será lançada exclusivamente no streaming em 2022. Assista ao trailer aqui:



Zootopia+: Volte à agitada metrópole de mamíferos de Zootopia com a nova arte de Zootopia+ do Walt Disney Animation Studios, uma nova série de curtas que chega ao Disney+ em 2022.

Tiana: Walt Disney Animation Studios anunciou que Stella Meghie (A Fotografia) será a diretora da nova série musical em longo formato, Tiana, que chega ao Disney+ em 2023. Na série, Tiana parte para uma grande aventura como a recém coroada Princesa de Maldonia, mas um chamado para seu passado em Nova Orleans não está distante.

Série vai girar em torno de Tiana, que agora é uma princesa (divulgação)

Entre Laços: Entre Laços, a primeira série Original Disney+ produzida na América Latina, está disponível no serviço de streaming. Na série, Allegra está pronta para mudar o passado para, assim, realizar seu sonho. Assista ao trailer aqui:



Marvel

Gavião Arqueiro: se passa na cidade pós-blip de Nova York, onde Clint Barton, também conhecido como Gavião Arqueiro, tem uma missão aparentemente simples: voltar para sua família no Natal. Mas quando uma ameaça de seu passado aparece, ele se junta à habilidosa arqueira Kate Bishop de 22 anos para desvendar uma conspiração criminosa. A série estreia em 24 de novembro de 2021. Desfrute de um visual cheio de ação no especial do Marvel Studios na Disney +.



Cavaleiro da Lua: uma nova série de ação e aventura com um vigilante complexo que sofre de transtorno dissociativo de identidade. As múltiplas identidades que vivem dentro dele se encontram lançadas em uma guerra mortal dos deuses contra o pano de fundo do Egito antigo e moderno. A série chegará à Disney + em 2022.



She-Hulk: Tatiana Maslany como She-Hulk / Jennifer Walters, uma advogada especializada em casos jurídicos de orientação sobre-humana. She-Hulk dará as boas-vindas a uma série de personagens da Marvel na série, incluindo o Hulk, interpretado por Mark Ruffalo, e Abominável interpretado por Tim Roth. A nova série de comédia que chega ao Disney+ em 2022.



Ms. Marvel apresenta Kamala Khan - uma paquistanesa de 16 anos de Jersey City. Uma aspirante a artista, uma ávida jogadora e uma voraz escritora de fan-fiction, ela é uma grande fã dos Vingadores - e um em particular, a Capitã Marvel. Mas Kamala sempre lutou para encontrar seu lugar no mundo, isto é, até que ela obtenha superpoderes como os heróis que ela sempre admirou. Ms. Marvel estreia na Disney + no verão de 2022.



Além disso, a Marvel Studios anunciou novos projetos e revelou logotipos para suas futuras séries, incluindo:

● Echo: uma série estrelada por Alaqua Cox como Maya Lopez, que será apresentada em “Gavião Arqueiro”

● Ironheart: uma série estrelada por Dominique Thorne como Riri Williams, um genial inventor que cria a armadura mais avançada desde o Homem de Ferro

● Agatha: House of Harkness: uma série estrelada por Kathryn Hahn como sua personagem de “WandaVision”. Jac Schaefer retorna como produtor executivo e redator principal.

● Secret Invasion: uma série estrelada por Samuel L. Jackson como Nick Fury e Ben Mendelsohn como Skrull Talos, personagens que se conheceram em "Capitão Marvel". A série de eventos em quadrinhos crossover mostra uma facção de Skrulls que mudam de forma e que estão se infiltrando na Terra há anos.

● Especial de feriado dos Guardiões da Galáxia: um especial escrito e dirigido pelo veterano de “Guardiões da Galáxia” James Gunn

● X-MEN '97: uma série animada da Marvel Studios que explora novas histórias na icônica linha do tempo dos anos 90 da série original. Beau DeMayo é o produtor executivo e redator principal.

● What if ...? (2ª temporada): a segunda temporada da série animada favorita dos fãs. Depois de recrutar os Guardiões do Multiverso para impedir o Infinito Ultron, O Vigilante retorna na 2ª temporada de "E se ...?" para conhecer novos heróis e explorar novos mundos mais estranhos no multiverso em constante expansão do MCU. Dirigido pelo produtor executivo Bryan Andrews com o produtor executivo AC Bradley atuando como redator principal.

● Homem-Aranha: Ano do Calouro: uma série animada que segue Peter Parker em seu caminho para se tornar o Homem-Aranha no MCU, com uma jornada como nunca vimos e um estilo que celebra as raízes dos primeiros quadrinhos do personagem. O produtor executivo Jeff Trammel atua como redator principal.

● I Am Groot: uma série de curtas originais explorando os dias de glória de Baby Groot enquanto crescia e se metia em problemas entre as estrelas. Dirigido pela produtora executiva Kirsten Lepore.

● Marvel Zombies: uma série animada da Marvel Studios que reinventa o Universo Marvel como uma nova geração de heróis que lutam contra um flagelo zumbi em constante expansão. Dirigido pelo produtor executivo Bryan Andrews.

Lucasfilm

Willow: Do set da próxima série da Lucasfilm Willow, Warwick Davis apresenta o elenco coadjuvante, incluindo Ruby Cruz (Mare of Easttown), Erin Kellyman (O Falcão e o Soldado Invernal), Ellie Bamber (O Paraíso e a Serpente), Tony Revolori (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa), Amar Chadha Patel (The Third Day) e Dempsey Bryk (The Birch). Willow estreia exclusivamente no Disney+ em 2022. Veja o anúncio do elenco direto do set aqui.

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) e a diretora Deborah Chow compartilham um olhar exclusivo na série com imagens de bastidores e arte conceitual. A série Original Disney+ Obi-Wan Kenobi estreia no Disney+ em 2022. Veja o primeiro olhar exclusivo no Disney+.



Por Baixo do Capacete: O Legado de Boba Fett: Comemore a origem e legado do lendário caçador de recompensas de Star Wars, Boba Fett, em um olhar especial de Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett, já disponível no Disney+. Veja o vídeo especial aqui e a key art aqui: