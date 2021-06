Disney+ anuncia produção da primeira série original brasileira de ficção

A Disney+ anunciou nesta quarta-feira (2) que deu início às gravações de sua primeira série original de ficção inteiramente desenvolvida no Brasil. Trata-se da série "Disney Tudo Igual...SQN", que tem previsão de estrear na plataforma em 2022.

A história é baseada no romance infantojuvenil "Na Porta ao Lado", da escritora brasileira Luly Trigo, e protagonizada pela atriz Gabriella Saraivah. Na trama, ela interpreta Carol, uma garota que passa por mudanças importantes em sua vida.

Ela tem que lidar com o casamento da mãe com o novo namorado, motivo pelo qual vai ter que conviver com o filho dele. Por outro lado, ela começa o primeiro namoro e vive situações inesperadas ao lado das amigas.

A produção está sendo rodada no Rio de Janeiro. O elenco tem ainda nomes como Miá Mello, Kiko Pissolato, Ana Jeckel, Duda Matte, Clara Buarque, Guilhermina Libanio, Guthierry Sotero, Ronald Sotto e Daniel Botelho.

A primeira temporada terá dez episódios de 30 minutos. A produção é da Cinefilm, com direção-geral de Juliana Vonlanten e roteiro de André Rodrigues e Luly Trigo.