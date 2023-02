A Disney anunciou nesta quinta (8), durante uma reunião com acionistas, as sequências de Frozen, Toy Story e Zootopia. Os sucessos animados e premiados ainda não tiveram detalhes de seus novos títulos revelados. As informações são do The Wrap.

As sequências representam o terceiro filme de Frozen, o quinto da franquia Toy Story e o segundo de Zootopia.