Disney comemora Star Wars Day com vários lançamentos

Hoje (4) é comemorado o Star Wars Day, e para celebrar a data a Disney está com uma superprogramação com diversos lançamentos e ações especiais, incluindo grandes estreias no Disney+.

O Star Wars Day é uma tradição anual da Saga, que conecta os fãs do mundo todo pela mensagem “May the 4th be with you”, que é uma associação fonética da icônica frase “May the Force Be With You” (“Que a Força Esteja Com Você”). E para saber quais são as ações que irão conectar os fãs esse ano, segue uma lista das comemorações:

Disney+

No Disney+ as comemorações estendem-se ao longo do mês com uma coleção de conteúdos temáticos, onde se destaca a estreia de Star Wars: The Bad Batch, uma nova série original de animação que acompanha a viagem pela galáxia do pelotão de clones “Force 99”, que está disposto a cumprir suas missões a qualquer custo. A nova série estreia hoje (04/05) com um especial de 70 minutos e será lançado novos episódios toda sexta-feira a partir de 7 de maio.

Além disso, como um presente especial para os fãs, a Disney+ ainda lança Maggie Simpson em “O Despertar com Força da Soneca”, um novo curta inspirado em Star Wars que traz personagens da galáxia para a cidade fictícia de Springfield.

Este novo curta é o primeiro de uma série de conteúdos de Os Simpsons que estreará no Disney+ ao longo do ano para homenagear as marcas e os títulos principais do serviço de streaming. Fora isso, neste 4 de maio chegam no Disney+ outras duas novas séries de Star Wars: Star Wars Biomas e Por Dentro dos Veículos de Star Wars.

Além dessas estreias, o Disney+ trará novas artes para as outras produções da franquia já disponíveis no streaming, incluindo os nove episódios da Saga Skywalker e seus derivados, Han Solo e Rogue One, e as séries Clone Wars e The Mandalorian.

Conteúdo também em outros canais

As comemorações também vêm com novos conteúdos em outras plataformas digitais e nas redes sociais da Disney. Nos canais de YouTube da Disney Brasil e Star Wars Brasil, e no Facebook de Star Wars Brasil será lançado o primeiro de três novos curtas-metragens animados da coleção Star Wars: Mission Fleet.

Nessas plataformas também será lançada a campanha Ative sua Força, composta por cinco curtas-metragens de Star Wars que promovem uma vida saudável, um dos pilares da The Walt Disney Company, que permeia todos seus conteúdos e experiências. Os curtas abordarão temas como atividade física, a meditação e a importância de se desafiar.

As comemorações ainda continuam no canal culinário Tastemade, onde vídeos com o tema da Saga serão lançados ao longo de maio como parte da iniciativa da The Walt Disney Company #VivaMaisSaudável.

Já no Star Channel, a franquia ocupará o centro das atenções a partir das 19h40, com episódios temáticos de Os Simpsons. Entre eles, o icônico Homer, o guarda-costas, em que Homer salva a vida do prefeito Quimby e do ator Mark Hamill, reconhecido por interpretar Luke Skywalker em Star Wars, em uma convenção de ficção científica.

Baby Yoda, de The Mandalorian Luke Skywalker Princela Leia Organa e Han Solo Darth Vader C3PO e R2D2 O Mandaloriano Princesa Leia Chewbacca Kylo Ren Rey

Além disso, o Omelete também vai fazer uma ação bem legal chamada “Batalha de Fãs” com cinco episódios de batalhas épicas entre fãs da Saga. Nele, dois participantes deverão mostrar um artefato da sua coleção, representando o seu personagem favorito, num debate divertido sobre quem venceria esse duelo inimaginável.