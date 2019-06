Disney divulga novo pôster de 'Frozen 2', que estreia em 2020

O filme Frozen 2 acaba de ganhar um pôster novinho em folha. A Walt Disney Studios divulgou, nesta segunda-feira (10), uma nova imagem do longa, em seu Twitter oficial. Nela, aparecem as irmãs Elsa e Anna em uma floresta um tanto quanto misteriosa.

(Foto: Divulgação)

Junto com o pôster, a empresa também adiantou que lançará um novo trailer nesta terça-feira (11). Em fevereiro, a Disney já havia liberado um vídeo, mostrando algumas cenas - veja:

Na versão em áudio original, Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna), Josh Gad (Olaf) e Jonathan Groff (Kristoff) voltarão para dublar seus personagens.

Com direção de Chris Buck e Jennifer Lee, o longa chegará aos cinemas americanos no dia 22 de novembro. No Brasil, teremos que esperar um pouco mais: a estreia foi anunciada para janeiro de 2020.