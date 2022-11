Toda magia da Disney está chegando no Shopping Cajazeiras no sábado (5) ,com um espetáculo lúdico que promete conquistar a garotada. Essa é mais uma iniciativa que visa levar entretenimento gratuito ao público infantil com muita diversão e segurança.



Intitulado como A Magia da Disney em Cajacity, o espetáculo gratuito está programado para acontecer das 15h às 18h, com a apresentação exclusiva dos queridos e amados personagens Mickey Mouse, Pato Donald, Minnie, Margarida e Pateta.