Disney escolhe atriz para ser Branca de Neve em live-action

A atriz Rachel Zegler ainda nem fez sua grande estreia nos cinemas com o remake de Amor, Sublime Amor e já encontrou outro grande papel. Ela será a protagonista na adaptação live-action da Disney de do clássico Branca de Neve. A notícia vem depois da atriz também estar participando de Shazam! 2, atualmente com filmagens em andamento.

Quem anunciou o protagonismo da atriz de xx anos foi o diretor Marc Webb (500 Dias Com Ela): “Os extraordinárias habilidades vocais de Rachel são só o começo de seus dons. Sua força, inteligência e otimismo serão partes integrais de redescobrir a alegria desse clássico conto de fadas da Disney”.

A decisão de Webb só aconteceu depois vê-la no ainda inédito Amor, Sublime Amor, de Steven Spielberg, uma produção agora da Disney pela 20th Century Studios, que deve estrear no cinema em dezembro.

A nova versão de Branca de Neve irá expandir a história e as músicas da animação original, baseada no conto dos Irmãos Grimm. Lançada em 1937, a animação foi a do estúdio, sendo um imenso sucesso comercial. Benj Pasek e Justin Paul, de La La Land, continuam a parceria com a Disney depois de “Aladdin” (2019), e irão trabalhar em novas canções para o longa.