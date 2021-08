Disney expõe salário de Scarlett Johansson em Viúva Negra e atriz reage

Após os executivos da Disney serem informados de que a atriz Scarlett Johansson estava processando o estúdio por não cumprirem acordo acertado com a Marvel, eles decidiram soltar uma nota à imprensa atacando a atriz.

Além de desmerecer o processo, afirmando que “não há mérito nenhum” na apelação feita pela atriz no Tribunal Superior de Los Angeles, o estúdio ainda expões o salário recebido por Johansson para o filme – algo que o estúdio nunca havia feito antes. Os salários dos atores são sempre divulgados baseados em especulação, e nunca divulgados oficialmente.

Johansson é a atriz mais bem paga da atualidade, e manteve seu título esse ano ao receber US$ 20 milhões para estrelar o filme solo da ‘Viúva Negra‘ mais comissão nas bilheterias. Mas nem sempre foi assim.

Após uma batalha que durou anos dentro da própria Marvel, a atriz finalmente conseguiu negociar um salário equivale ao que Chris Evans e Chris Hemsworth ganharam para interpretar Capitão América e Thor em ‘Vingadores: Guerra Infinita‘.

Em entrevista ao Hollywood Reporter, Scarlett foi questionada se recebia menos que seus companheiros de elenco para ‘Vingadores: Ultimato‘: “Dinheiro sempre é um tabu em qualquer conversa. Mas posso dizer que, sim, agora estou no mesmo campo salarial dos meus amigos do sexo masculino”.

Johansson revelou ainda que as coisas foram niveladas apenas em 2016 – quase 6 anos após a atriz estrear em ‘Homem de Ferro 2‘: “Há algo estranho em ter essa conversa. Eu tenho muita sorte, uma boa vida e tenho orgulho de ser uma atriz que está ganhando tanto quanto meus colegas masculinos neste estágio.”

Agora, a atriz trava uma batalha com a Disney para receber uma porcentagem dos lucros de ‘Viúva Negra‘, já que seu acordo com a Marvel garantia uma estreia exclusiva nos cinemas – o que não aconteceu. Segundo o ScreenRant, a atriz perdeu em torno de US$ 30 milhões com a decisão do estúdio de lançar o filme também no streaming.

O site revelou ainda que Emma Stone e Emily Blunt também estão cogitando processar a Disney por quebra de contrato devido ao lançamento de seus filmes na Disney.

O site afirma que a Disney é “notoriamente difícil de lidar” e que Scarlett Johansson tem muito apoio de outros atores e pessoas do ramo, pois seus colegas criativos estão esperando que alguém se pronuncie sobre o assunto, que é não se espera que se acalme tão cedo.

A Disney atacou a decisão da atriz de levar o caso à justiça:

“Não há mérito algum neste processo. Esse processo é uma decisão triste e angustiante por seu desrespeito implacável pelos horríveis e prolongados efeitos globais causados pela pandemia do Coronavírus. A Disney cumpriu totalmente com o contrato da Sra. Johansson e, além disso, o lançamento de ‘Viúva Negra’ na Disney+ com o Premier Access rendeu a ela uma compensação adicional significativa além dos US$ 20 milhões que ela recebeu até agora.”