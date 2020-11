Disney lança serviço de streaming no Brasil

Disney, Pixar, Marvel... O catálogo extenso de filmes e séries de animação estará reunido em um só lugar a partir do dia 17 de novembro: o serviço de streaming Disney+. A plataforma que estará disponível em países da América Latina como Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai terá pré-venda a partir desta terça-feira (3) e a assinatura anual na região terá uma média de 15% de desconto.

Os Incríveis, Monstros SA, Alice no País das Maravilhas, Avatar, O Estranho Mundo de Jack, Capitã Marvel e a franquia Vingadores fazem parte do catálogo que custa R$ 19,82 por mês, no Brasil. Os fãs já podem se inscrever em www.disneyplus.com e serem os primeiros a começar a curtir as histórias icônicas que incluem Star Wars e National Geographic.

Globoplay

Os fãs da Disney contam com mais uma novidade: a gigante vai se juntar com a Globoplay a partir desta terça-feira (3), em um combo. Serão oferecidos combos do Disney+ tanto com o Globoplay básico quanto com o novo Globoplay + Canais Ao Vivo, em planos mensais e anuais. Os descontos vão de 10% a 25% em relação aos preços dos produtos adquiridos isoladamente. Os planos variam de R$ 43,90 por mês a R$ 69,90 por mês.

"Nos associamos aos nossos parceiros da Disney para reunir em uma única oferta dois serviços de streaming que têm simplesmente o melhor em termos de conteúdo: filmes, séries, novelas, documentários, desenhos, programas infantis e para a família e ainda os melhores canais da TV por assinatura, no caso do combo com o Globoplay + Canais ao vivo. Tudo isso por um preço que as pessoas podem pagar”, afirma Erick Brêtas, diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo.

O que estará disponível no Disney+:

O serviço de streaming por assinatura da The Walt Disney Company contará com o acesso exclusivo e permanente à coleção completa disponível de filmes e séries de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, além de produções originais exclusivas.