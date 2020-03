Disney lançará filme sobre os Beatles dirigido por Peter Jackson em setembro

Os estúdios Disney adquiriram os direitos de distribuição mundial do aclamado documentário dos Beatles, anunciado anteriormente pelo cineasta Peter Jackson, e informaram que a produção será lançada no próximo mês de setembro.

A obra mostrará a amizade e o humor da produção do lendário álbum de estúdio da banda, "Let It Be", e seu último concerto ao vivo como um grupo: a icônica apresentação no terraço do Savile Row, em Londres.

"The Beatles: Get Back" será lançado pelo Walt Disney Studios, a princípio, nos Estados Unidos e no Canadá, no 4 de setembro de 2020. O lançamento global deve ocorrer no mesmo mês.

O anúncio da obra foi feito nesta quarta-feira (11) por Robert A. Iger, presidente executivo da The Walt Disney Company, na reunião anual de acionistas da Disney.

“Nenhuma banda teve o tipo de impacto no mundo que os Beatles tiveram”, comentou Iger, ao destacar que o filme mostrará imagens restauradas “que parecem ter sido filmadas ontem”.

“Sou um grande fã, então não poderia estar mais feliz que a Disney possa compartilhar o impressionante documentário de Peter Jackson com o público global em setembro”, declarou ele, ao citar o consagrado diretor do filme. Jackson ganhou três prêmios Oscar individuais à frente da trilogia “O Senhor dos Anéis”.

O aclamado diretor Peter Jackson durante as gravações da saga Senhor dos Anéis (Foto: Reprodução)

“The Beatles: Get Back” é uma nova e empolgante colaboração entre os Beatles, a banda mais influente de todos os tempos, e reúne imagens retiradas de mais de 55 horas de imagens inéditas, filmadas por Michael Lindsay-Hogg em 1969, e 140 horas de gravações de áudio quase inéditas das sessões do álbum "Let It Be".

Segundo Jackson, “trabalhar neste projeto foi uma descoberta alegre”.

“Eu tive o privilégio de ser uma mosca na parede, enquanto a maior banda de todos os tempos trabalha, toca e cria obras de arte. Estou emocionado que a Disney tenha se disponibilizado para ser nosso distribuidor. Não há ninguém melhor para ver nosso filme com o maior número de pessoa”, comentou.

Os dois remanescentes do lendário grupo também comemoraram a novidade. “Estou realmente feliz que Peter tenha vasculhado nossos arquivos para fazer um filme que mostre a verdade sobre a gravação dos Beatles juntos. A amizade e o amor entre nós se aproximam e me lembram o tempo maravilhoso que tivemos”, declarou Paul MacCartney.

Para Ringo Starr também comemorou. “Estou realmente ansioso por este filme. Peter é ótimo e foi muito legal ver todas essas filmagens. Houve horas e horas apenas rindo e tocando música. Houve muita alegria e acho que Peter mostrará isso. Acho que esta versão será muito mais tranquila e amorosa, como realmente éramos”, comentou o baterista, que formava o quarteto junto com Paul, John Lennon (morto em 1980) e George Harrison (falecido em 2001).