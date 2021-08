Disparo que matou criança na Bahia teria partido da irmã durante brincadeira

A pequena Joyce de Almeida Gomes, de oito anos, teria sido morta por um disparo acidental feito pela irmã de 12 anos na cidade de Uruçuca, no interior da Bahia. De acordo com a Policia Civil, as duas estavam brincando com uma espingarda encontrada na casa da família.

Familiares e testemunhas estão sendo ouvidas. Já a espingarda artesanal foi encaminhada para perícia do Departamento de Polícia Técnica. A morte aconteceu nesta segunda-feira (16).

Já o proprietário da arma poderá responder por homicídio culposo e posse irregular de arma de fogo.