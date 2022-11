Dispensa baixa e doações em queda: Lar Amor é Vida sofre com pouca arrecadação

Com 120 pessoas morando e passando temporadas no 'Lar é Vida', que fica localizado na rua Jardim Santa Helena, no bairro de Brotas, em Salvador, a instituição tem passado por grandes dificuldades para manter a ‘grande família’ que abriga.

O espaço atende idosos, crianças, mães lactantes e pessoas que estão de passagem como acompanhantes e pacientes do Hospital Geral do Estado (HGE). O criador da instituição, Paulo Brito, explicou ao CORREIO que após 30 anos de existência a dispensa quase vazia tem sido uma grande aflição, ainda mais com o Natal aproximando.

"Temos o que comer, sim. Mas hoje estamos vivendo momentos de ir ao mercado para comprar só por agora e esperar o milagre chegar amanhã. A dispensa nunca foi de ter estoque baixo como está sendo ultimamente. Estamos orando para que nossas demandas aumentem", diz.

De acordo com Britto, o Natal de 2021 teve uma arrecadação muito baixa, cerca de 90% a menos do que os outros anos antes da pandemia da covid-19. Pessoas que estão passando por exames no HGE e seguem hospedadas na casa, precisam contribuir com os alimentos, já que a instituição não tem como arcar. "A gente oferece gás, o fogão, toda a logística. Mas a comida eles têm de comprar".

Em março de 2020, a contribuição foi muito boa para a casa, mas três meses depois, a instituição teve uma queda brutal no recebimento de alimentos. Quando as doações estão em estado crítico, o jeito é ligar para os contribuintes mais assíduos.

Esse é o caso do grupo ‘Colecionadores de Sorrisos’, que tem como um dos organizadores Raphael Trigueiros, de 32 anos. O administrador há mais de um ano ajuda o "Lar Amor é Vida" com arrecadações de pessoas conhecidas pelo WhatsApp. Com a pandemia e a crise econômica, houve uma queda de pessoas no grupo.

Antes, cerca de 60 pessoas doavam para a instituição e outros locais, mas com a elevação nos preços dos mantimentos e outros problemas financeiros que o país passa, o grupo tem entre 30 a 40 pessoas ativas atualmente.

"A gente arrecadava em torno de R$ 2.500 e hoje estamos conseguindo arrecadar R$ 1.300. Não somos uma ONG, mas estamos procurando outras pessoas para entrar no grupo. Fazemos nosso trabalho, mas a arrecadação diminuiu entre 30 a 40%", explica.

O valor fixo gira em torno de R$ 30, podendo ser arrecadado até mais. "Já teve gente que doou R$ 500". Em relação ao Natal da instituição, os Colecionadores de Sorrisos estão se movimentando para conseguir, ao menos, um valor para que não ocorra uma baixa na dispensa. "Tem um pessoal que é assíduo, estamos contando com eles para não deixar de contribuir agora no final do ano", diz Raphael.

Toda a arrecadação é muito bem organizada. O pix é realizado para a conta de Raphael e, ao final do mês, ele relata para o grupo quanto cada um doou, além da prestação de conta, mostrando o destino do dinheiro. "A gente se sente confortável realizando dessa maneira com amigos e conhecidos".

Natal sem fome

Segundo o criador do 'Lar é Vida', em outros tempos, a instituição já estaria com a dispensa cheia para o natal. Com a pandemia, muitos contribuintes diminuíram as doações.

"Se a gente não conseguir mantimentos até dia 18 de dezembro, vamos passar momentos difíceis até março, já que vem natal, revéillon, Carnaval e material escolar das crianças. Serão quatro meses de passando por dificuldade", lamenta.

Para quem estiver querendo fazer doações à instituição, basta entregar na Tv. Jardim Santa Helena - Acupe de Brotas, número 307. Estão aceitando mantimentos, produtos de limpeza e alimentos, para que não haja fome no Natal.