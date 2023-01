Dispensado do Bahia, Danilo será 3ª maior venda para Inglaterra

O Palmeiras acertou nesta sexta-feira (13) a venda de Danilo ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O clube inglês, que tem desde o início do ano Gustavo Scarpa em seu elenco, vai pagar 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) para ficar com o jovem meio-campista de 21 anos.

O Palmeiras tem 80% dos direitos econômicos do jogador, mas ficará com uma fatia um pouco maior. Também terá 10% do lucro em uma venda futura, a mais-valia, além da quantia que lhe é de direito como clube formador. Os ingleses pagarão 2 milhões de euros à vista e o restante em três parcelas anuais até 2025.

A diretoria trabalhou para manter o meio-campista em 2022 e esperava uma proposta para negociá-lo no começo deste ano. Era um desejo do jogador se transferir para a Europa. O Monaco, da França, era outro interessado no atleta, mas as conversas não evoluíram.

Danilo não treinou com o restante do elenco nesta sexta-feira e está fora da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista contra o São Bento, neste sábado, às 18h30, em casa. Ele já foi liberado para viajar à Inglaterra, passar por exames e assinar o vínculo com o novo time.

Danilo é a terceira maior venda de clube brasileiro para um time da Inglaterra. A lista tem Gabriel Jesus no topo, vendido pelo Palmeiras ao Manchester City em 2016 por 33 milhões de euros, e Oscar em segundo lugar. O meia foi negociado pelo Inter para o Chelsea em 2012 por 32 milhões de euros.

A diretoria prometeu ao técnico Abel Ferreira que irá repor a saída do atleta, figura fundamental nos últimos títulos do Palmeiras. O próprio treinador havia dito no fim do ano passado, antes e depois de confirmada a conquista do Brasileirão, que o clube só traria novos jogadores caso algum dos titulares fosse negociado.

Matheus Henrique, revelado pelo Grêmio e hoje no Sassuolo, da Itália, é o principal nome no radar palmeirense. Jean Lucas era outra possibilidade, mas como a venda ao Monaco não se concretizou, foi descartado. Abel Ferreira tem à disposição como primeiro volante, agora, apenas Jailson e Fabinho. Gabriel Menino também pode jogar na função.

Histórico

Baiano de Salvador, Danilo foi dispensado aos 15 anos do Bahia. Mas teve o apoio de Adenílson de Jesus Freitas, conhecido como Dego, seu professor quando atuava no Deguinhos da Bola, e insistiu.

Dego colocou o garoto no Instituto Social Manassés, projeto social que estimula a prática do esporte e tem parceria com o Cajazeiras. Na equipe, foi vice-campeão da Série B do Campeonato Baiano e chamou a atenção do Palmeiras, que o captou.

Teve uma ascensão rápida. Subiu para os profissionais em 2020 sem muito alarde, sendo puxado para os profissionais por Vanderlei Luxemburgo. Ele foi promovido sem a mesma expectativa de Gabriel Menino, Patrick e Gabriel Veron, mas, das crias, foi o que mais correspondeu.

Meio-campista veloz, talentoso, inteligente e de boa técnica, o jovem jogou como um camisa 5, mas também fazia a função de um 8. Sua versatilidade lhe permitiu que fosse importante na contenção e armação das jogadas. Era comum vê-lo começando os lances e até chegando para concluir ao gol, como fez na Recopa Sul-Americana, e na goleada sobre o São Paulo que valeu ao Palmeiras o título paulista.

"A correria, a marcação e o passe são minhas virtudes", disse Danilo ao Estadão no ano passado. Na base, ele foi atacante e meia até recuar um pouco e virar volante.

A versatilidade e a "correria", a capacidade de estar em todo canto do campo, encantaram Abel Ferreira, com o qual ele se tornou titular ao lado de Zé Rafael no meio de campo palmeirense e o levaram à seleção brasileira no ano passado. Convocado por Tite, não teve, porém, a chance de entrar em campo nos amistosos com Japão e Coreia do Sul.

Danilo se despede do Palmeiras com 12 gols em 141 e seis títulos: duas Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Campeonato Paulista (2022) e Brasileirão (2022).