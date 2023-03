Disputa aberta: quatro jogadores brigam pela artilharia do Baianão

Bahia e Jacuipense decidirão o novo campeão baiano domingo (2), a partir das 16h, na Fonte Nova. Quem vencer fica com a taça. Mas, além da disputa pelo troféu, uma outra briga está em jogo na última partida do estadual: a artilharia.

Pelo menos quatro jogadores disputam o posto de maior goleador do Campeonato Baiano 2023. Três deles estarão em campo na final. Everaldo, do Bahia, Jeam e Welder, do Jacuipense, somam cinco gols cada e ainda têm chance de vencer o prêmio individual.

O trio ocupa hoje o segundo lugar da artilharia. Quem acompanha tudo de longe é o atacante Cesinha, do Itabuna, que tem seis gols marcados. Se nenhum dos três balançar a rede na final, Cesinha provavelmente terminará o torneio como artilheiro isolado – os outros jogadores mais próximos e ainda com chance são os tricolores Biel e Ricardo Goulart, cada um com três.

No jogo de ida, Welder e Everaldo mostraram o faro de gol e deixaram as suas marcas. O jogador do Jacuipense abriu o placar no primeiro tempo, e o centroavante do Bahia deixou tudo igual no segundo.

A dupla, aliás, está colhendo os frutos do crescimento ofensivo apresentado nos últimos jogos. Além de marcar contra o Bahia, Welder também balançou as redes na vitória do Jacupa sobre a Juazeirense, por 3x0, na semifinal.

Já Everaldo fez três dos seus cinco gols no Baiano nos dois últimos jogos. Antes de anotar um sobre o Leão do Sisal, ele havia deixado dois na goleada por 4x1 sobre o Itabuna. Apesar de comemorar o desempenho, o atacante do Bahia diz que ainda não está satisfeito com o próprio rendimento.

“O centroavante, quando faz gol, a confiança vem e é o que está acontecendo. Mas se eu falar que estou satisfeito, não. Sei que ainda tenho muito a melhorar e está acontecendo, estou melhorando cada vez mais”, analisa.

Quem vive cenário completamente oposto é o atacante Jeam. Ele chegou a liderar a artilharia e agora vive fase de seca. O camisa 9 não anota um gol há quatro partidas. O último foi no dia 26 de fevereiro, no triunfo do Jacuipense sobre a Juazeirense, por 1x0, pela última rodada da primeira fase.

Por sinal, os atacantes das equipes finalistas tentam quebrar um jejum para seus clubes. A última vez que o Esquadrão teve o artilheiro do estadual foi em 2015. Naquele ano, Kieza marcou oito gols. Outros dois jogadores do tricolor, Maxi Biancucchi e Léo Gamalho, apareceram logo na sequência, com seis e cinco, respectivamente. O Bahia faturou o Baianão vencendo o Vitória da Conquista na final.

Pelo Jacuipense, o único jogador que conseguiu ser artilheiro do estadual foi Thiago Alagoano. Em 2014, no segundo ano do clube na elite do futebol baiano após um longo período sem atividades, o atacante marcou 12 gols e superou Robert, da Catuense, que fez nove.

O interior tem dominado a artilharia do Campeonato Baiano nos últimos anos. Desde 2019 nenhum jogador de Bahia ou Vitória terminou como principal goleador do torneio. Nesse período, o Atlético de Alagoinhas teve três artilheiros: João Neto em 2019, Ronan em 2021 e Miller em 2022. Marcelo Nicácio, pelo Fluminense de Feira, ficou com o prêmio em 2020.