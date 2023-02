Disputa por territórios entre facções de Cidade Nova e Pau Miúdo deixa um homem morto

Uma disputa territorial travada pelas facções criminosas Comando Vermelho (CV), que atua no bairro de Cidade Nova, e Bonde do Maluco (BDM), predominante no Pau Miúdo, deixou um homem morto durante o domingo (26). Segundo moradores de Cidade Nova, a morte da vítima, não identificada, resultou numa nova troca de tiros entre os grupos, na segunda-feira (27).

Ao ter sido procurada, a Polícia Civil, porém, afirmou não ter localizado registro das ocorrências em ambos os bairros e sugeriu que a reportagem entrasse em contato com a Polícia Militar. A PM, por sua vez, informou que a 37ª Companhia Independente (CIPM), responsável pela região de Cidade Nova, não foi acionada para atender ocorrência alguma nessa circunstância.

“Equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da unidade e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp BTS seguem reforçando as ações na localidade”, acrescentou à nota a corporação.

Medo

Mesmo nas ruas principais de Cidade Nova, os moradores abordados pela reportagem se esquivavam dos questionamentos. “Tô fora”, negou-se um vendedor. “A gente não pode nem falar nada”, disse outra, que se limitava a confirmar as informações sobre os tiroteios.

Em anonimato, um jovem contou que casos de violência não são recorrentes e que, quando acontecem, na maioria das vezes, são em becos e ruas internas. “De vez em quando, acontecem algumas coisas, mas, no geral, tá normal”, garantiu ele.

De acordo com as secretarias da Educação municipal (Smed) e estadual (SEC), não houve paralisação de aulas nas respectivas escolas localizadas no bairro. Além disso, os ônibus continuam circulando normalmente no local, conforme o Sindicato dos Rodoviários da Bahia.