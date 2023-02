Disse que sabe metê. Cadê?

Tem umas duas semanas que tô prestando atenção nas letras dos "pagodões" que tomaram as ruas da Bahia neste que periga ficar conhecido como o "verão da sentada". Antes da qual devemos "jogar de ladinho" o que quer que isso venha a significar. Não faço ideia. Talvez eu esteja sexualmente desatualizada e venha praticando algo vintage ou, quem sabe, jogo de ladinho intuitivamente, sem apenas ligar "o nome à pessoa". Tomara, não quero ficar pra trás. Mas, divago. O que tá me intrigando mesmo é essa tale de "sentada".

"Aí dança e você senta", "na pica do Pereira ela quer sentar", "sentar na vara, ela quer sentar", "vem sentando gostosinho pro pai" e, se eu continuasse pesquisando, nunca ia parar de achar esse verso que está em todas as "brilhantes" composições dessa leva da Novíssima Poesia Baiana (Los Catedrásticos, que saudade!). Arrependei-vos todos vocês que criticaram, por décadas, as nossas onomatopeias. Tão vendo? Podia piorar.

Mas não sou crítica de música, então deixa pra lá. Não gosto, não canto nem danço e pronto. Resolvido. Só que tenho horror a fake news e aí é minha área. Se já fico levemente irritada quando dizem que a Bahia é "só alegria" ou a "terra da felicidade" - porque quem conhece bem é que sabe - calcule minha indignação com essa campanha publicitária de varas enormes e sentadas fenomenais. É mentira, Márcia! Oxente! E você, que é mulher, tá rezada?

Quer dizer que vai passar o verão inteiro cantando e dançando os jingles, louvando a virilidade e a potência dos macho, trabalhando na campanha deles? Oxe! Deixe eu perguntar uma coisa: tá gozando, Binha? Quando essa saliência toda sai da pista e vai pra cama, tem sido delícia demais? Se for assim, não tiro a razão. Mas a verdade é que, aos 48 anos, com alguns tantos nessa estrada, toda vez que escuto um "versinho" desses, olho para a cara do sacana e penso "porra de 'senta', você não aguenta nada". Toda mulher sabe que eu não tô errada.

Mais da metade das mulheres, no Brasil, não chega ao orgasmo. Mais da metade. Queixa comum, inclusive, em tudo que é mesa de bar. Elas até gozam sozinhas, mas, na hora da transa falta tanta coisa que acaba não dando em nada. Responsabilidade só deles? De jeito nenhum. Mas vamos concordar que o negócio não anda tão bom a ponto de inspirar um movimento musical. Que só é sucesso porque mulher sempre arranja um jeito novo de dar desconto pra macho. É pena, né? Só acho.

Você pode até ficar calada, mas eu vou falar. Entre tantas questões, está a tal "sentada". Uns, parece que escolhem broxar exatamente nessa posição. Deve ser a ação da gravidade contrária. Outros, não aguentam de emoção e, mal a "sentada" começa, já terminam o trabalho. Esta última situação é a mais comum. Não sou eu que tô dizendo, não. Essa queixa é geral, pode acreditar. Aí, eles falam "você é gostosa demais, não aguentei". Tem mulher que acredita, acha até bonito, e volta a trabalhar de cabo eleitoral do emocionado. Jogando de ladinho na pista. Cantando que quer sentar na vara.

Guento não. Tanto que, a bem da verdade, decidi compor uma letra. No mesmo nível, falando a mesma língua. Uma compilação do que acontece, de fato. Tudo bem explicado. Taí embaixo. Quem quiser musicar e cantar, sendo mulher, fique à vontade. Vocês decidem se é rap ou pagode. Tá valendo? Tá!





Disse que sabe metê (é o nome do hit)





Disse que era pra eu sentar

Pensei não vai aguentar

Rapidinho e já foi (Cabô? Ooooiiiiii???)

Disse que sabe metê. Cadê? Cadê?

Falô que a vara é grande, mas eu vi foi cacetinho

Bem pequenininho, bem pequenininho

Disse que sabe metê. Cadê? Cadê?

Você é todo grandão

Onde nem precisa ser

Lá embaixo que é o certo

Ainda falta crescer

Disse que que sabe metê. Cadê? Cadê?

Você diz que tem pegada, mas na hora eu não vi nada

Só sabe falar, não sabe fazer

Disse que que sabe metê. Cadê? Cadê?

Prometeu uma noitada, entregou foi matinê

Então, passe outra hora, primeiro vá aprender

Disse que sabe metê. Cadê? Cadê?

Bota dura essa vara que tu tanto anuncia

E ela pura dá gastura, nunca pode vir sozinha

Disse que sabe metê. Cadê? Cadê?

Ache o lugar certinho, vá com jeito e alegria

Se quiser minha sentada, trabalhe pra merecer

Disse que sabe metê. Cadê? Cadê?

Pare de tirar ondinha e escute a titia

É fazer mais que falar, quando o assunto é putaria

Disse que sabe metê. Cadê? Cadê?