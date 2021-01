Dito e feito: em guerra eletrizante, baiano Carlos Boi derrota Justin Tafa no UFC Fight Island 7

Em uma guerra travada por três árduos rounds, o baiano Carlos Boi saiu com a vitória por decisão dividida sobre o australiano Justin Tafa no UFC Fight Night: Holloway vs. Kattar, que aconteceu na tarde deste sábado (16) na Ilha da Luta, em Abu Dhabi.

Iniciando em desvantagem, o baiano teve dificuldades na primeira etapa, com Tafa levando vantagem para os jurados. No entanto, o feirense mostrou que a Bahia é "murro na cabeça" e levou um verdadeiro inferno ao aniversário, baixando a guarda e trocando socos na curta distância.

Baiano Carlos Boi quer 'sair na mão' contra australiano no UFC

"A Bahia é murro na cabeça, é guerra, é micareta. Eu gosto disso, acho que estou melhorando as minhas performances, e essa luta foi sensacional. O adversário é muito duro, mas o negócio aqui é diferente. Vamos que vamos para os próximos desafios, quero bater em mais", afirmou Boi ao CORREIO* após a luta.

Com esta vitória, o cartel de Carlos Boi no MMA vai para 11 vitórias e apenas uma derrota. Ele engatou uma sequência de dois triunfos consecutivos, e muito provavelmente garantiu a renovação do seu contrato com a maior organização de lutas do mundo.

Após a luta, o baiano já deixou claro quem são seus próximos alvos: o brasileiro Raphael Bebezão, o qual classifica como 'frouxo'. No entanto, Boi acredita que ele vai correr e não vai querer sair na mão, logo o outro alvo em mente é o americano Maurice Greene.