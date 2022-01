Diversão com a Turma da Mônica

Parque A animação está garantida nas férias da garotada. Começa a funcionar hoje, às 13h, no Shopping Paralela, a Estação Turma da Mônica Salvador, que reúne 12 atrações interativas e educativas, além de loja com produtos oficiais, salão de eventos e um café temático sobre a turminha do Limoeiro.

O espaço tem 1.400 m² e promete uma viagem ao mundo de Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e toda a turma criada por Mauricio de Sousa. As novidades do parque temático podem ser acompanhadas no www.instagram.com/estacaoturmadamonicasalvador.

Entre as atrações estão o Terminal do Limoeiro, um trem com uma locomotiva e dois vagões, que faz circuito divertido por trilho circular e túnel iluminado; e a Casa na Árvore com piso elevado, sustentado por árvore cenográfica, como apoio central, subida por escada ou túnel vertical, com tubo fones, lunetas, espelhos mágicos e descida por escorrega rotomoldado e tubo de descida.



Um tobogã atende a lei da acessibilidade e os visitantes com mobilidade reduzida ou outras deficiências, desde que acompanhadas por responsável. Outros atratativos são o Fórmula Zoom - corrida de carrinhos que acontece numa pista plana e segura, onde o carrinho será impulsionado pela energia do condutor - e A Hora do Jogo, com jogos eletrônicos.

Há também lugar para esportes radicais, na Escalada. E no Atelier da Marina, as crianças podem desenvolver atividades artísticas, desenhando e colorindo ilustrações da Turminha do Limoeiro, além de dispor de duas cabines com aplicativos.

A unidade de Salvador é o quinto empreendimento da marca no Brasil e faz parte do projeto de expansão para as principais macrorregiões do país. A Estação Turma da Mônica Salvador vai operar seguindo todas as normas necessárias para a segurança e a higiene das famílias, com disponibilização de totens de álcool gel, uso obrigatório da máscara, distanciamento em todas as atrações, além de uma equipe especializada que fará a higienização dos brinquedos a cada rodada.

SERVIÇO

O quê: Estação Turma da Mônica

Quando: de terça a sexta, das 13h às 21h; sábado, das 9h às 21h; e domingo, das 12h às 21h, no Shopping Paralela,

piso L2.

Ingressos: Varia de acordo com o tempo de permanência no local: R$ 79 por 1h, R$ 99 por 2h e R$ 119 por 3h. A meia entrada é individual e o acompanhante adulto pagará o equivalente a 50% (ou metade) do valor. Vendas: Sympla