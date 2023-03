Diversidade e inclusão na forma de games

Imagine a possibilidade de ensinar conceitos importantes, como diversidade e inclusão, para os colaboradores e lideranças de uma organização na forma de um jogo. Essa possibilidade existe e já pode ser acessado através da plataforma Diversiflix que, com a parceria do Grupo DNA Conteúdo, desenvolveu um serviço de streaming de vídeos e materiais de apoio capazes de ajudar no processo de aprendizagem e expansão de conhecimentos específicos, bem parecido com as plataformas que já existem no mercado.

De acordo com o CEO da DNA Conteúdo e fundador da Diversiflix Eduardo Mitelman, todo o conteúdo fica reunido em um único portal, com jornadas específicas para cada um dos temas sobre diversidade, equidade e inclusão. “O conteúdo utiliza o formato Edutainment, isto é, unimos educação e entretenimento em nossos conteúdos de ensino, gerando impacto e alta taxa de retenção”, esclarece, ressaltando que, ao unir o aprendizado com elementos lúdicos e divertidos, o edutainment consegue prender a atenção do público e tornar o processo de aprendizado mais interessante.

Mitelman garante que é possível sbordar temas mais específicos na Diversiflix, especialmente sobre grupos minorizados (Foto: Divulgação)

“Isso é especialmente importante na era da educação digital, onde as pessoas têm acesso a uma quantidade enorme de informações e precisam de métodos que as ajudem a se concentrar e a reterem o que aprenderam”, explica Ricardo Mota, curador da plataforma Diversiflix.

Acessibilidade

Mota salienta que o edutainment também é uma forma de tornar a educação mais acessível para todos. “Ao utilizar a tecnologia para criar jogos, animações e outros tipos de conteúdo lúdico, é possível alcançar pessoas de todas as idades e de todas as regiões do mundo. Isso é especialmente importante em países em desenvolvimento, onde a falta de recursos pode impedir que muitas pessoas tenham acesso a uma educação de qualidade”, afirma o representante da Divertiflix.

Assim como em outros serviços de streaming, o conteúdo é disponibilizado por meio de uma assinatura ou de patrocínio da empresa no projeto.

Eduardo Mitelman explica que as soluções são pensadas na ótica do mercado e o que as empresas precisam. “Com isso, transformamos o conteúdo em jornadas que chamamos de trilhas e cursos que vão do conceitual a temas mais específicos e aprofundados, ou seja, uma pessoa que não sabe nada e quer iniciar a sua introdução ao tema encontrará uma trilha básica, inicial, conceitual mas com profundidade”, garante.

Mitelman afirma que também é possível a abordagem de temas mais específico sobre grupos minorizados, implantando o tema na organização, aprofundando conceitos, por exemplo, de gênero, racial, LGBTI+ entre outros. “Há a possibilidade de trazer temas mais específicos de acordo com a necessidade de alguma empresa e colocar este conteúdo disponível na plataforma”, destaca.

Inovação

A pesquisadora, yalorixá e consultora em Inovação e Diversidade Marta Celestino ressalta que uma organização que tem uma política de diversidade bem feita e "atualizável" está garantindo seu futuro, sua perenidade enquanto negócio.

“Essas empresas têm condições de atrair capital humano de alto valor, inovar muito e contribuir ativamente para o progresso da sociedade. É importante que as empresas entendam que elas são parte relevante e responsável pelo progresso de uma ou de várias sociedades, por isso as empresas têm que se posicionar e combater todo e qualquer tipo de discriminação, em todas as frentes possíveis”, reforça.

Marta Celestino é enfática em destacar a importância em contratar pessoas buscando atender plano de inclusão e diversidade (Foto: Divulgação)

A pesquisadora diz ainda que a garantia de um ambiente mais diverso deve partir do entendimento e aceitação de que a sociedade brasileira e a sociedade global são, naturalmente, diversa e que é um erro a imposição da homogeneidade cultural nesse processo de formação e consolidação da sociedade moderna-contemporânea.

“Isso vai contra a natureza da humanidade, que é plural já em seu próprio DNA. É preciso encarar as mazelas sociais de frente e tomar atitudes que bloqueiem, condenem e não incentivem comportamentos de discriminação. De forma prática: contratar pessoas honestamente, profissionalmente, buscando atender um plano de inclusão e diversidade”, defende.

Pesquisas

Ricardo Mota concorda e ressalta que uma política de diversidade e inclusão é fundamental para o sucesso das organizações. “Ela não apenas cumpre questões éticas e morais, mas também contribui para o desempenho financeiro, criativo e de inovação, pois possibilita um clima de trabalho positivo e colaborativo”, complementa.

Ricardo Mota salienta que a diversidade e inclusão contribuem para o desempenho financeiro, criativo e de inovação (Foto: Divulgação)

Para ilustrar, Mota cita um levantamento da consultoria McKinsey, que mostrou que empresas com altos índices de diversidade de gênero têm 15% mais chances de ter rentabilidade acima da média do setor. “Além disso, equipes diversas e inclusivas tendem a trazer novas perspectivas e soluções criativas para os desafios empresariais, como destaca o Harvard Business Review”, destaca.

A política de diversidade também é importante para a atração e retenção de talentos. De acordo com um estudo da Glassdoor, 67% dos candidatos consideram a diversidade e a inclusão como importantes na escolha de uma empresa para trabalhar. Além disso, ambientes de trabalho diversos e inclusivos tendem a ter um clima mais positivo e colaborativo, o que leva a uma maior satisfação dos funcionários e aumento da produtividade, de acordo com um estudo da Deloitte.

