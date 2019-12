Diversidade: Só Toca Top Verão terá convidados baianos

O programa Só Toca Top restreia no próximo sábado, dia 4, na Globo/TV Bahia, e terá uma temporada especial. A edição de Verão traz um novo formato, com shows gravados ao ar livre, na Marina da Glória, cartão-postal do Rio de Janeiro. A vista paradisíaca, que inclui o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara, soma-se a um cenário colorido que é a cara da estação mais quente do ano.

Ludmilla, Raoni Carneiro e Mumuzinho (João Miguel Jr./TV Globo/Divulgação)

"Escolhemos a Marina da Glória porque, além de ser um cartão-postal do Rio de Janeiro, passa a atmosfera que queremos, uma locação linda, no centro de uma grande cidade. O conceito do programa permanece: celebrar a música e a pluralidade de ritmos que temos no Brasil", explica Raoni Carneiro, diretor artístico do programa.

Além da mudança de cenário, a atração traz outra novidade: Ludmilla e Mumuzinho serão os apresentadores dos 13 programas exibidos nas tardes de sábado. Entre as alterações, o Só Toca Top não terá mais o ranking semanal. Agora, a ideia é promover um encontro de gerações, com convidados de gêneros variados.

Péricles, Buchecha, Lexa, Marcelo Falcão, Glória Groove, Barão Vermelho e Chitãozinho e Xororó são alguns deles. Esses últimos, aliás, vão cantar Evidências. Assiste só um trechinho da gravação.

No primeiro programa, o Só Toca Top Verão recebe Melim, Zeca Pagodinho, Thaeme & Thiago e Nego do Borel. A atração terá também convidados baianos nos próximos episódios. Nomes como Claudia Leitte, Bell Marques e É o Tchan foram confirmados pela produção ao CORREIO.

Ludmilla disse estar adorando a experiência como apresentadora e contou que a ‘ficha ainda não caiu’. “Estou curtindo cada momento”, resumiu ela.

A artista vai estar em Salvador no dia 6 para a gravação do DVD da Harmonia do Samba. A cantora também deve vir no Carnaval. Isso porque vai lançar em breve a música Pulando na Pipoca, com a cantora Ivete Sangalo.

Assim como Lud, Mumuzinho estava ansioso com o papel de apresentador: “A gente está aqui para se comunicar com o público do nosso jeito, como se estivesse conversando com um amigo. Esse formato nos ajudou muito”.

Seguindo o formato padrão do SóTocaTop, Ludmilla e Mumuzinho irão interagir com os artistas, que, desta vez, também vão interagir entre si. Além do bate-papo entre as músicas, eles também vão cantar com os convidados. "Queremos o clima descontraído de um festival, com grandes nomes da música. Teremos o 'Momento Funk', o 'Momento Samba', o 'Momento Sertanejo', e esse formato será exclusivo da edição de Verão", completa Raoni. Um dos programas, aliás, terá uma 'vibe axé'.

Globo/TV Bahia. Sábados, de 4 de janeiro até abril, por volta das 15h

*A jornalista viajou a convite da Globo