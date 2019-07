Diversões automotivas na Flórida

A Flórida é uma opção para as férias. As praias e as atrações de Orlando se destacam neste quesito e com boas estradas tudo fica mais fácil. Estava em Miami quando resolvi buscar diversões automotivas em Orlando. A viagem entre essas cidades é bem tranquila: foram 380 quilômetros pela Turnpike, uma rodovia privada que liga o sul ao norte do estado. No entanto, adianto, privilegia a economia de tempo, então não espere belas paisagens ou trechos interessantes. Se estiver com mais tempo, você poderá ir margeando o litoral e só cruzar próximo a Cabo Canaveral, onde fica uma estação da Nasa, o Kennedy Space Center - outra boa atração.

No dia seguinte, o destino foi o Universal Orlando Resort, que é recheado de atrações, incluindo ótimas opções temáticas com Harry Potter, King Kong, Hulk e Simpsons. Mas o foco maior era em Fast & Furious – Supercharged, dedicada à franquia Velozes e Furiosos, e Transformers: The Ride – 3D, inspirado nos personagens que se transformam principalmente em carros e caminhões.

Optimus Prime se destaca na entrada de Transformers

Em Fast & Furious, a atração começa na própria fila, que atravessa a oficina onde os carros usados pela turma do Toretto são tunados, mostrando diversos aparatos utilizados para isso. O ponto alto desta primeira parte são os modelos expostos na oficina: um Subaru Impreza, utilizado por Brian O’Conner (homenagem ao falecido Paul Walker, ator que interpretava o personagem); um Mazda RX-7, utilizado pelo personagem Han (interpretado por Sung Kang), um Ford Escort MK1, também usado por O’Conner, e um Dodge Charger Daytona, usado por Toretto.

Depois disso é hora de começar a interação com os personagens, entre eles, Mia Toretto, Tej e Dom. A partir de então, o público é colocado no meio da ação, com muita realidade virtual, e a inserção das pessoas em cenas de interação. Além de aumentar a adrenalina, dá para se divertir com Roman e Tej.

A primeira ambientação interna em Fast & Furious

Depois dessa experiência, fui direto para o setor onde fica instalado uma outra atração “automotiva” do complexo, o Transformers: The Ride – 3D. Logo na entrada fica uma réplica gigante de Optimus Prime, líder dos Autobots. Os Transformers originalmente eram brinquedos desenvolvidos pela Hasbro, mas ganharam uma projeção muito maior quando migraram para o cinema com vários filmes dirigidos por Michael Bay. O primeiro longa-metragem ajudou bastante na divulgação da penúltima geração do Chevrolet Camaro, com o carismático Bumblebee se transformando no esportivo na cor amarela.

Michael Bay, inclusive, ajudou na confecção da experiência do simulador instalado neste parque. E essa é uma das máquinas que mais geram adrenalina. A ideia é levar o público para batalha intergaláctica entre os Autobots e os Decepticons para o parque. Na atração, é possível sentir frio, calor e acompanhar, ou melhor, participar da batalha.

O interior segue realista, passando por uma oficina