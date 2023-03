Dívida de Guimê pode prejudicar patrimônio de Lexa; entenda

Muito antes da polêmica do assédio sexual no BBB 23, o cantor MC Guimê já tinha uma dívida para pagar na Justiça. Agora, a Justiça pode bloquear os bens de Lexa por causa da falta de pagamento do cantor.

O rapper foi condenado, em 2016, a pagar os advogados após perder uma ação contra os donos de um imóvel que comprou em Alphaville, em São Paulo. A Justiça pede o valor de R$ 421 mil, mais algumas correções, pela falta de pagamento de Guimê. A dívida total, no entanto, é estimada em R$ 2,9 milhões, mas a cantora irá pagar o valor bem abaixo.

Segundo o site Splash, do UOL, os desembargadores autorizaram que 30% dos rendimentos mensais da artista sejam penhorados até ter a dívida toda paga. No entanto, o dinheiro da famosa não foi bloqueado porque ainda poderá recorrer à ação.

Devido à expulsão do BBB 23, o cachê e prêmios de Guimê foram penhorados.