Dívida de jogo leva à prisão PMs por morte de funcionário do Detran de Itabuna

Uma dívida com donos de máquinas caça-níqueis é motivo que levou à prisão dois policiais militares pela morte a tiros de um funcionário do Detran de Itabuna, na região sul do estado, no mês passado. Os PMs se apresentaram na Corregedoria-geral da Secretaria de Segurança Pública (Coger/SSP), em Salvador, nesta quinta (11) e sexta-feira (12).

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) já havia decretado o mandado de prisão contra os PMs pelo assassinato do coordenador da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Itabuna, Pablo Mattos Barreto, ocorrido no dia 22 de fevereiro no cento da cidade.



Os acusados são soldados da 78ª CIPM (Vitória da Conquista) e da CIPE/Sudoeste – um deles é o autor dos disapros e se apresentou na sexta. No entanto, os nomes não foram divulgados pela Polícia Civil e nem pela Coger/SSP devido à Lei de Abuso de Autoridade.



A investigação inicial foi realizada pela 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Delegacia de Homicídios de Itabuna, que apontou que a motivação do crime foi uma dívida contraída pela vítima com proprietários de máquinas caça-níqueis.



“Os policiais estão envolvidos na execução porque alguém que estava na cena do crime assim afirmou. As prisões são temporárias, ou seja, são prisões necessárias para a conclusão da investigação, assim como as buscas que foram realizadas. O inquérito está em pleno andamento. O que pode lhe afirmar por ora é que os policiais são suspeitos de participar do homicídio e que a motivação do crime foi dívida de jogo”, declarou o corregedor-geral da SSP Nelson Gaspar.



Até agora, três pessoas estão presas pelo crime. Os PMs tiveram os nomes incluídos na investigação, após a PC localizar o primeiro acusado envolvido no assassinato, encontrado no dia 2 deste mês. “Um dos presos, que não é policial, confessou participação no crime e dedurou os policiais. Foi feito reconhecimento fotográfico. O resto é conferir via exame de microcomparação balística e outros tipos de provas”, declarou Gaspar.

Além disso, câmeras de segurança contribuíram para a identificação dos acusados.



Crime

O crime aconteceu no centro da cidade, na Rua Isolina Guimarães, nas imediações do Jardim do O. Pablo estava à bordo de uma moto, quando foi atingida por disparos feitos por um homem que estava na carona de uma outra moto.



Recém formado em Direito, Pablo era coordenador do setor de habilitação da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Itabuna, órgão ligado ao Detran.



Morador do Condomínio Jaçanã, no bairro de mesmo nome, Pablo não tinha passagens pela polícia. Ele morreu no local. Pablo tinha porte de arma e costumava andar com uma pistola. No entanto, sua arma não foi encontrada no local.



Logo após o crime, a Polícia Militar foi chamada e isolou a área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica. No local, o DPT encontrou cápsulas de pistola de calibre .45.