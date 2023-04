Dívida de R$ 6 mil faz Gusttavo Lima ficar com nome sujo

Dono de um patrimônio milionário, que inclui fazendas, mansões e jatinho, Gusttavo Lima viu seu nome ficar sujo no Serasa após não pagar uma dívida de R$ 6 mil.

De acordo com o colunista Erlan Bastos, o cantor recebeu a notificação em fevereiro da dívida de R$ 6.773,35. No entanto, Gusttavo afirma que sofreu um golpe.

A dívida é com uma empresa chamada TRG, mas a defesa do artista afirma não ter feito negócios com a firma. Ao tentar contato com a empresa, a equipe do cantor não obteve retorno, por isso acreditam se tratar de um golpe.

Gusttavo afirmou que está processando o banco Itaú, responsável pela emissão do boleto, e pede uma indenização de R$ 10 mil por danos morais.

Resposta do banco a Gusttavo Lima

Em nota ao site Movimento Country, o Itaú declarou: "Neste papel, o banco realizou o protesto do documento por demanda da empresa, conforme definido no contrato de prestação desse tipo de serviço. Por fim, informa que o protesto já foi cancelado".