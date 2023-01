Dívidas de início do ano; veja como se organizar e fugir do “vermelho” em janeiro

Ano novo, contas velhas. Com a chegada de 2023, despesas como impostos, compra de materiais escolares, seguros e assinaturas anuais começam a “bater na porta”. Ainda é preciso fazer um malabarismo para equilibrar novos gastos com os do ano anterior sem se endividar. Para evitar o saldo negativo, especialistas dão dicas de como arcar com obrigações logo no primeiro mês do ano e evitar acúmulo para meses seguintes.



O educador financeiro Raphael Carneiro define janeiro como o mês da “faxina” dos gastos. É hora de anotar tudo no papel, hierarquizar e cortar o que está no final da lista. Ele ressalta que é preciso organizar gastos e priorizar os que têm impacto no dia a dia, como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e seguro de carro. “Podem gerar prejuízo [caso não pague], no IPVA, por exemplo, pode ficar sem o carro. É importante evitar dor de cabeça maior com multas e juros”, justifica.

Para ele, ainda é necessário avaliar se vale ou não a pena continuar com os gastos do final da lista - a exemplo de assinaturas em streamings, plataformas de ensino e aplicativos - ou sem consumo frequente ou útil, para dar um alívio no orçamento apertado de início de ano.

Endividada, a administradora de condomínio Rita Alves, 55, priorizou o pagamento do seguro do carro, mas deixou de pagar o financiamento. A dívida financeira do empréstimo para o automóvel completou três meses. Ela também deve financiamento estudantil há seis meses e cancelou o plano de saúde.

“Não tenho condição de ir quitando tudo. Hoje minhas prioridades são pagar água, luz, alimentação e o plano de saúde da minha neta [de quatro anos]. Ano passado meu marido ficou doente e parou de trabalhar. Isso me desestruturou”, conta. A solução encontrada para pagar os gastos prioritários foi justamente priorizar, cortar despesas e negociar valores cobrados.

Anuidade do cartão, TV por assinatura, plano de celular e de academia são alguns dos exemplos dados pelo educador financeiro como opções para tentar negociação ou diminuir o pacote utilizado. Nas compras de materiais escolares também é possível tentar negociação ou comparação de preços para economizar. A orientação se expande para outros tipos de assinaturas e serviços.

Em alguns contratos, a cobrança do plano de saúde é feita logo nos primeiros meses do ano. O beneficiário, portanto, deve consultar as apólices e verificar as condições de contratação para confirmar quando, onde e quanto pagar - visto que há reajuste anual do valor dos planos. Para seguro de carro, as formas de pagamento variam de acordo com cada seguradora. No geral, pode ser realizado à vista, por boleto bancário, cartão de crédito ou débito em conta com direito ao parcelamento.

Para valores fixados, como IPVA, licenciamento do veículo e IPTU, o ideal é pagar à vista para aproveitar descontos. No IPVA, motoristas que realizarem o pagamento antecipado até 10 de fevereiro terão direito a 20%. Há ainda a opção do desconto de 10% para quem optar por quitar todo o valor devido no vencimento da primeira cota, data que varia de acordo com o número final da placa do veículo. O pagamento pode ser efetuado em qualquer agência do Banco do Brasil e Bradesco. Os valores podem ser consultados no site do Detran, a partir do número do Renavam. Este ano, o aumento do imposto pode chegar a 12%.

Já a taxa anual de licenciamento de veículos é de R$ 157,96, informa o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA). As datas de pagamento do licenciamento variam de acordo com o final da placa do veículo.

Quanto ao IPTU, que varia de acordo com taxas de cada município, a titular da Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador (Sefaz), Giovanna Victer, anunciou em dezembro um desconto de 7% para quem pagar o valor em cota única, seguindo data escolhida pelo contribuinte entre 1º e 28/02/2023. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel multiplicado pela alíquota do imóvel. O pagamento pode ser feito em agências como Bradesco, Banco do Brasil e Itaú. A Sefaz informou que vai lançar mais detalhes nos próximos dias.



Início de ano é época ideal para fazer renda extra

Além de cortar, pechinchar e pagar à vista, especialistas indicam que final e início de ano são épocas promissoras para quem deseja complementar a renda. Edval Landulfo, economista e Conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon-BA), indica que, para que profissionais não fiquem no “vermelho” em plena virada de ano, é interessante fazer renda extra em serviços que têm conhecimento. É possível ir de reparos nas casas dos vizinhos, venda de lanches, doces, salgados e marmitas de almoço, costura, reforço escolar até aulas diversas, de yoga, instrumentos musicais e dança, exemplifica.

O consultor de finanças pessoais Fernando Agra salienta que, apesar da tendência de pagar tudo perto do prazo, as despesas de início de ano não são surpresa para quem tem filhos, carros ou imóveis e precisam ser planejadas.

É o caso da auxiliar de RH Suzana Menezes, 23, que tem dívida do consórcio de moto até 2024, mas garante que está tranquila. “Sempre me programo, sei que tenho esses gastos, mas me preparo antes. Tenho agenda com todos compromissos e não costumo passar mais do que tem no cartão. Quando a fatura chega em uma margem que estabeleci, já me controlo”, diz.

Para quem é organizado, a dica de Agra é somar os gastos fixos um ano antes do pagamento, dividir por 12 e separar o valor mensalmente. Ele também indica colocar sobras em aplicação financeira para, no próximo ano, ter o dinheiro e os juros.

5 dicas para pagar as contas em janeiro:

• Priorizar os gastos que afetam o dia a dia

• Cortar despesas desnecessárias

• Negociar assinaturas e serviços para o que cabe dentro do orçamento

• Preferir pagamentos à vista, com desconto

• Fazer renda extra



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo