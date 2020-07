Divirta-se com um festival de artes cênicas online neste final de semana

Está sentindo falta de ver um bom espetáculo teatral, uma performance artística surpreendente? E que tal tirar as crianças dos joguinhos do celular para se divertir com elas assistindo a um divertido número circense? Começa nesta sexta (17) a maratona online do Festival Arte Como Respiro, resultado de um edital criado pelo Itaú Cultural para dar estímulo à produção de artes cênicas durante o período de isolamento social.

A exibição dos vídeos contemplados vai até o domingo, 26. No total, serão exibidas 26 criações no site do Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Cada vídeo permanece no ar por 24 horas.

Três obras criadas por artistas que vivem na Bahia estão na programação, incluindo uma para o público infantil. As crianças terão direito a uma série de espetáculos que ficarão disponíveis a partir das 15h.

Os argentinos Ivana Nistico e Mateo Crevatin, que fundaram em 2010 a Cia Circo da Lua, vão apresentar amanhã o número MultiplicArte, em que os palhaços Carrapicho e Andorinha, cansados de ficar sozinhos em casa, encontram a maneira de mudar a sua realidade com arte e magia. Ivana e Mateo criaram o Circo-Escola para Todos!, que, em 2013, foi premiado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB) e funciona até hoje em Serra Grande, Uruçuca.

As crianças também poderão ver o Shake Shake Show, da companhia paulista Vagalum Tum Tum, que adapta quatro clássicos de Shakespeare - Rei Lear, Hamlet, Macbeth e Henrique V - com humor e poesia.

Violência doméstica

Outro projeto criado na Bahia que está na programação é Cá Entre Nós, com três atrizes do Bando de Teatro Olodum: Ella Nascimento, Naira da Hora e Shirlei Silva. O vídeo será liberado no dia 22, quarta-feira, às 20h.

Elenco de Cá Entre Nós, no sentido horário: Naira da Hora, Ella Nascimento e Shirlei Silva

O trabalho das três artistas trata dos casos de violência doméstica durante o isolamento social. “Criamos o roteiro a partir de um assunto que já queríamos falar há algum tempo, que inclui machismo e sexismo. A violência contra a mulher aumentou neste período de isolamento porque ela está saindo menos de casa e temos uma triste conclusão: sair para trabalhar às vezes livra a mulher da violência”, diz Shirlei Silva, que criou o vídeo com as duas colegas. Juntas, as atrizes estiveram em espetáculos como Ó Paí Ó, Áfricas e Erê.

Shirlei ressalta que a atuação no vídeo é um desafio para ela como atriz: “É um oportunidade desafiadora, porque atuar no palco é muito diferente de interpretar para uma câmera. Teatro é diferente de cinema, que é diferente de rede social...”.

Na mesma hora, também será disponibilizada a performance Quiero Ser Libre, com a brasiliense Maria Tuti Luisão, que vive na Bahia há quatro anos. Segundo a própria artista, a apresentação discute questões como sexualidade, heteronormatividade e o sexo como fonte de prazer. O vídeo fazia parte de uma outra performance de Maria Tuti, que foi apresentada ao vivo em Salvador.

Cia. Circo da Lua apresenta número neste sábado (18), às 15h (foto: Mirna Nóbrega)

Galiana Brasil, gerente do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural, destaca Shakespeare Isolado, um outro trabalho baiano, que será apresentado numa segunda leva do Festival: “É uma leitura muito criativa de trechos e personagens em articulação com o momento atual. É um dos exemplos de potência criativa dos artistas nesse momento tão duro”.