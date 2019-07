Divulgadas as seis sedes argentinas da Copa América de 2020

A Copa América 2019 ainda não acabou, mas a competição continental de 2020 já teve as seis sedes argentinas divulgadas nesta terça-feira (2) pela associação de futebol da Argentina (AFA, na sigla em espanhol).

A competição será realizada em conjunto pela Argentina e pela Colômbia. Os colombianos, que inclusive receberão a final do torneio, ainda não divulgaram as suas sedes.

Destaque para apenas duas sedes escolhidas em Buenos Aires: a La Bombonera e o Cilindro de Avellaneda. Córdoba, Mendoza, San Juan e Santiago del Estero também foram cidades escolhidas.

A competição terá um formato diferente a partir de 2020, com as 12 equipes distribuídas em dois grupos separados geograficamente. Quatro de cada chave avançam para as quartas de final.

A Argentina receberá os jogos do Grupo Sul. Além do país-sede estão nele Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia e um dos convidados entre Austrália e Catar.

Já a Colômbia receberá os jogos do Grupo Norte. Além dos anfitriões estão nele Brasil, Peru, Venezuela, Equador e um dos convidados Austrália e Catar.

A competição acontecerá novamente em 2020 para se igualar às temporadas da Eurocopa. A partir de então, será realizada a cada quatro anos.

Confira as seis sedes argentinas:

La Bombonera (Buenos Aires) - 49 mil pessoas

Mário Alberto Kempes (Córdoba) - 57 mil pessoas

Malvinas Argentinas (Mendoza) - 40 mil pessoas

San Juan del Bicentenario (San Juan) - 26 mil pessoas

Estádio Único de Santiago del Estero (Santiago del Estero) - 28 mil pessoas

Cilindro de Avellaneda (Buenos Aires) - 55 mil pessoas