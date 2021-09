DJ Alok assina coleção de óculos futurista com pen drive acoplado

Uma nova parceria entre Alok e a Chilli Beans traz o lançamento da nova coleção limitada assinada pelo DJ. A linha Tech In Style, que chega às lojas nesta sexta-feira (3), apresenta 26 armações com designs futurísticos e que se relacionam ao mundo dos games, incluindo um óculos que possui um pen drive em forma de haste.

São 20 modelos solares e 6 de grau que apostam em formatos inusitados, com materiais nobres e lentes polarizadas de diversas tonalidades para atrair o público que gosta desse estilo tecnológico. Além do pen drive acoplado, comum à realidade do DJ, a marca traz outros artifícios que dão o ar futurístico à linha: hastes em forma de cabos de força de hardwares, detalhes que simulam conectores de USB, circuitos eletrônicos, e muito mais.

Esta não é a primeira colaboração de Alok com a Chilli Beans. Já são 5 anos de parceria, a mais duradoura e mais rentável da empresa. “Em 2021, completaremos um histórico de mais de meio milhão de peças vendidas ao longo dessa jornada. A marca e Alok têm uma trajetória muito orgânica – a relação com festivais e com música deixam essa parceria ainda mais especial e verdadeira. Essa nova coleção é muito especial, pois tivemos a chance de unir dois pilares essenciais da nossa marca: a música e o universo geek”, diz Caito Maia, CEO e fundador da Chilli Beans.

“Sempre muito bom poder estar ao lado da Chilli Beans em mais um lançamento que tenho certeza que será um grande sucesso. São anos de parceria e resultados muito incríveis. Para esta coleção trouxemos o universo dos games e futurismo no universo digital, atrelado a sustentabilidade, temas que venho trabalhado por anos em meus projetos e considero essencial”, disse o DJ..

Alok Tech In Style ainda segue a nova diretriz da companhia que busca aliar tecnologia com preocupação com o meio ambiente. “Essa coleção é uma celebração do momento em que a tecnologia e a inovação se conectam com o ser humano, e ainda abre portas para uma discussão mais profunda sobre a natureza”, comenta Caito. “Como parte da nossa cultura, buscamos sempre trazer inovações, tanto na operação quanto no desenvolvimento dos produtos. Em 2020, assumimos a tecnologia como frente de trabalho e tivemos resultados muito positivos. Agora, nos comprometemos a investir na tecnologia de forma aliada ao meio-ambiente para que possamos contribuir cada vez mais com o desenvolvimento sustentável e com a neutralização de danos ao planeta”, conclui.

A coleção já está disponível no site e nas lojas da Chilli Beans em todo o país. Os preços variam de R$ 259,00 a R$ 999,00.