DJ da cantora Nêssa, Xirita estreia primeiro single solo; escute

Acostumado em dar o molho para que outros artistas brilhem, o DJ Xirita decidiu também virar frontman e lançou o seu primeiro single solo. A faixa “mEGa-seNaaAA” passeia por bregadeira e pagotrap para o rapaz de 26 anos relembrar besteiras da juventude como os trotes da Ufba que viveu no largo de São Lázaro unindo boas companhias a bebidas baratas.

A música brinca com a situação econômica do país. Tudo pela resenha do momento. “Finge que eu ganhei na mega-sena, que mês que vem eu resolvo esse problema”, escreve ele.

A escrita do título alternando letras maiúsculas e minúsculas é uma homenagem aos anos 2000, época do auge do MSN, Orkut, e também do poder de compra do brasileiro.

“Tenho certeza que muitos brasileiros vivem essa mesma experiência e tô aqui pra dizer que tá todo mundo no mesmo barco. Mesmo com as dificuldades, vamos ser felizes e nos divertir”, comentou Xirita.

Sideman de artistas locais como Guga Meyra, DH8 e atualmente trabalhando com Nêssa, Xirita afirma que é curioso e gosta de buscar referências em todo estilo de música. O single de estreia, inclusive, partiu de uma inspiração improvável: a canção “Believer”, da banda estadunidense Imagine Dragons.

Juntando elementos musicais de "Believer" com outras referências presentes em seu repertório, nasceu o beat de "mEGa-seNaaAA". Xirita assina também a produção musical completa.

"Produção de baixo orçamento assim como a narrativa da música. Gravei tudo no meu quarto mesmo. Colchão na parede, microfone no guarda-roupa e vamo nessa" conta.

Quem quiser escutar a música ao vivo pode aproveitar a próxima quarta-feira (15), véspera de feriado. A partir das 20h, DJ Xirita comemora o seu primeiro lançamento em um show no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. O show terá participações de Nêssa, Tainã Troccoli, Lemoss e Purulov e será gratuito.