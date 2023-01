DJ denuncia ter sido espancado por homofobia em Morro de São Paulo

O DJ Nelson Ferreira, de 35 anos, denunciou ter sido espancado por dois jovens, em Morro de São Paulo, no baixo sul da Bahia. Segundo Neo Ferreira, como é conhecido, a motivação do crime foi homofobia.

Neo registrou uma ocorrência de lesão corporal na madrugada de segunda-feira (16), na Delegacia Territorial de Cairu, referente a uma agressão que relatou ter ocorrido minutos antes.

"Preciso de ajuda! Tenho que denunciar essa agressão por homofobia que sofri aqui em morro de São Paulo: fui espancado covardemente por dois desconhecidos, na calada da madrugada, por volta da 00h30", escreveu o DJ em publicação nas redes sociais.

No relato, ele conta que rasgaram sua sobrancelha e quase perfuraram seu tímpano direito, além do olho roxo e dos chutes que recebeu na costela.

Após registrar a ocorrência ele passou no posto de saúde local, onde levou pontos no rosto, e seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Valença para realizar o exame de corpo de delito.

Neo ainda desabafa sobre o medo de retaliações após sua denúncia. "Ouvi de muitas pessoas daqui (Morro de São Paulo) que não posso continuar com a denúncia porque provavelmente os agressores são traficantes ou moradores influentes aqui da ilha … moro aqui há dez anos, sou dj, músico, honesto e do bem, e estou sozinho aqui nessa ilha e agora preciso de alguém que possa, e queira, me ajudar!", declarou.

Apesar do medo, Neo segue em busca de justiça. "Se eu ficar calado a pauta morre comigo e outros inocentes podem ser afetados! Se puderem me enxergar, me ouvir e me ajudar, já é uma maneira de começar a acreditar na humanidade novamente… me recuso a acreditar que o mal vai vencer… Preciso de palco pra gritar e ser ouvido, por amor", concluiu.

A Polícia Civil informou que o DJ voltará à delegacia para ser ouvido. A Coordenação Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação (Coercid) já foi acionada e vai acompanhar as investigações.