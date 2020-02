DJ estourado na cena nacional, Rafa Gouveia dá a dica para quem quer entrar na profissão

Se a profissão de DJ era mal vista há cerca de 10 anos, levada até como hobby por alguns, hoje, seguir essa carreira se tornou uma escolha de vida para quem se espelha em astros internacionais, como Dmitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren e Marshmello – top 5 da lista publicada pela revista DJ Mag com os 100 melhores de 2019.

Os brasileiros Alok, a dupla Cat Dealers e Vintage Culture ocupam a 11ª, 46ª e 47ª posições, respectivamente. A maioria leva uma vida digna de uma estrela da música, com direito a jatinhos particulares, carros importados, mansões e viagens, muitas viagens.

Quem não ocupa esse olimpo também pode se dar bem se construir uma carreira sólida. É preciso ter o entendimento de que esse tipo de profissional tem papel de protagonista na disseminação de músicas e estilos. Mas para estar entre os melhores é preciso mais do que gostar de música. Misto de produtor musical e anfitrião, cabe ao DJ interagir e entreter o público, criar uma assinatura e, de quebra, se dar bem com os avanços tecnológicos que fazem a mesa de som algo distante anos-luz das antigas parafernálias que acompanhavam os pioneiros nas apresentações.

Rafa Gouveia hoje se apresenta nas principais festas do país

"Apesar de jovem, o baiano Rafa Gouveia, foi um dos pioneiros da sua geração de DJs e ajudou a mudar a cara da discotecagem no estado nos 16 anos em que atua como profissional. “Comecei a escrever minha história, ainda garoto, na cena eletrônica baiana”, afirma o DJ, que comandou as primeiras baladas ainda com 18 anos e desde então vem se destacando ao tocar nas melhores e mais descoladas festas, tanto na Bahia quanto no Brasil."

“Com pouco tempo de estrada, eu já dominava a arte de mixar e entreter e passei a ser reconhecido por DJs experientes”, revela Rafa, que tem um set bastante groovado, passeando pelas vertentes da House, como o Future House, Tech House e Progressive. Rafa sabe se adequar muito bem ao evento em que está tocando.

Ele também produz suas próprias músicas e remixes, tocados em todo o Brasil por diversos DJs. “Lancei no ano passado meu primeiro EP com remixes de músicas estouradas em todo o mundo”, conta. O álbum tem 18 canções, que ganharam nova versão nas mãos dele. De lá pra cá ele já produziu mais cinco trabalhos autorais, alguns deles em parceria com Rafael Gruetz, um dos maiores produtores musicais do País, que podem ser encontradas no spotify de Rafa.

Rafa Gouveia, Alok e Rafael Gruetz

Rafa garante que o sucesso vem com estudo, criatividade, habilidade técnica e carisma. Características e qualidades construídas com disciplina e dedicação, o que para ele tem se revertido em trabalhos pelo mundo, inclusive dividindo a cena com vários top DJs das mais diversas nacionalidades.

Da cabine, ele comemora uma de suas principais conquistas: uma legião de fãs, que o seguem em todas as festas por onde toca, sempre dispostos a dançar e ouvir as novas tendências da música eletrônica mundial em primeiríssima mão.

O DJ toca para milhares de pessoas em seu trio no Carnaval de Salvador

O DJ toca para milhares de pessoas no Carnaval de Salvador, em cima de seu próprio trio eletrico. Além da Pipoca do Rafa Gouveia, ele ainda se aprenta nos principais espaços privados do cirtuito como Camarote Salvador, Camarote Club e Camarote Skol, entre outros. Para saber mais sobre o DJ, siga-o no instagram: @rafagouveiareal.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.