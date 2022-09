DJ Pedro Sampaio reposta foto do cantor Jão no Dia da Visibilidade Bissexual e agita fãs

O cantor e DJ Pedro Sampaio, 24 anos, provocou os fãs na noite de sexta-feira (23), ao compartilhar uma foto do cantor Jão em homenagem ao Dia da Visibilidade Bissexual.

O DJ republicou uma foto em que Jão aparece usando uma camiseta que mostra Miley Cyrus como a personagem da série Hannah Montana, diante da bandeira de orgulho bissexual. Na camisa está escrita a frase "The best of both worlds" - "o melhor dos dois mundos" -, nome de uma famosa música da série.

Pedro republicou imagem de Jão

Pedro utilizou emojis de corações com as cores da bandeira bi, rosa, azul e violeta. Muitos fãs questionaram se Pedro, assim como Jão, também é bissexual.