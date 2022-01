DJ recebe ameaças após Messi pegar covid: 'Chamaram de assassino'

Um DJ da Argentina vem recebendo ameaças nas redes sociais após Lionel Messi testar positivo para covid-19 no domingo (2). Fer Palacio, que é conhecido no país, afirmou que foi até chamado de 'assassino' por fãs do craque após tocar em uma festa que tinha a presença do jogador do Paris Saint-Germain.

"Me mandaram um monte de mensagens, virei trending topic no Twitter porque Messi testou positivo para covid-19. Dizem que eu o contagiei, chegaram a me chamar de assassino, um monte de mensagens raivosas", disse.

O DJ rebateu as acusações, e negou que esteja com o coronavírus. "Eu me testei para viajar para o Uruguai e não tenho covid-19. Aqui mostro. Não contaminei Messi", disse, mostrando o resultado negativo do exame.

Além de Lionel Messi, o PSG já confirmou outros quatro casos de covid-19 no elenco: o lateral-esquerdo Juan Bernat e o goleiro Sergio Rico, ambos espanhóis, o volante português Danilo Pereira e o meio-campista francês Nathan Bitumazala.