DJ Telefunksoul assina mixtape junina para curtir o São João

Tem mixtape saindo do forno para acompanhar o bolo de milho, a canjica e o licor. Mais uma vez, o DJ Telefunksoul criou para os leitores do CORREIO uma trilha sonora original para ouvir nesse feriadão junino. Para a quase uma hora de som, o DJ elegeu trabalhos de “produtores do grave brasileiro e da nova cena eletrônica brazuca, como Tahira, Klap, Lúcio K, e alguns gringos que produzem música brasileira”, define.

Junto no caldo vão clássicos como Baião e Pagode Russo, de Luiz Gonzaga, e Eu só Quero um Xodó, de Dominguinhos. Tem ainda Banda de Pífanos de Caruaru, voz de puxador de quadrilha misturada com versos de Eu Vou Pro Baile da Gaiola e por aí vai.

Pelas festas

Telefunksoul é o DJ oficial da Copa América e vem se apresentando durante os jogos na Arena Fonte Nova. Também dá para conferir seu som em algumas festas que rolam na cidade. Amanhã, se apresenta na Nobreza Vinyl Session, som 100% vinil feito por ele e pelos DJs Pureza, Raiz e Leandro, no Mercadão (Rio Vermelho).

Na pauta de Telefunksoul tem ainda uma apresentação no Bud Basement e a realização da segunda edição da festa Foveragem, com Rafa Dias, do Attooxxa, no Bombar, e a volta em julho das Quintas sem Salto, também no Bombar e do Santo Forte alternando com o Chupito, às sextas. “Também vou lançar o disco de remixes do Collabaiana, com DJs do Brasil inteiro. Esse álbum, feito com o DJ Werson, traz covers dos anos 80 com roupagem nova”, adianta.

Só clicar e dançar:



Confira a tracklist:

01 Maga Bo - É pra Valer ft Piveti (Lucio k Remix)

02 Cachimbinho e Geraldo Mouzinho - A Resposta de São José Dos Cacetes (Kosta Kostov Remix)

03 Los Incas - O Cangaceiro (Santarico Remix)

04 Omulu - Ribuliço ft Potyguara Bardo

05 TioPensamento - Adão Pecou (Aurinha do Coco rasteirinha edit)

06 Bike - A Montanha Sagrada (Forró Red Light Remix)

07 Lucio K - Funky Gonzaga

08 Coco Raízes - Godê Pavão (Stank Remix)

09 Forro Red Light - Guitarreira Forrozada (Obob Cor FGON Rmx 2018)

10 Zaíra - Tome Forró (Morello Remix)

11 Luiz Gonzaga - Baião (Killmanjarto RMX)

12 TELEFUNKSOUL - Badauê feat Lurdez da Luz (Forró Red Light Remix)Tributo a Moa do Katendê

13 Grande Encontro - Ai que saudade d'ocê (Guss edit)

14 Luiz Gonzaga - Dance Pagode Russo (DJ Waldo Squash Remix)

15 Dominguinhos - Eu só quero um xodó (Domark Remix)

16 kLap & Noize - Frevo Mulher (kLap & Noize Men)[VIP]

17 Banda De Pifanos De Caruaru - Cavalinho Cavalao (Tahira Edit)

18 Vinheta: Preparar Para Quadrilha

19 DJ WERSON - SARRAIÁL Megamix