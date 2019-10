Djamila Ribeiro e Lilia Schwarcz estão no Fronteiras do Pensamento

O racismo e as perspectivas feministas negras são o tema do encontro entre Lilia Schwarcz e Djamila Ribeiro, nesta terça-feira (1), às 20h30, no Fronteiras do Pensamento, no Teatro Castro Alves. Lilia é professora titular no Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo (USP), além de atuar como curadora adjunta para histórias e narrativas no Museu de Arte de São Paulo (Masp). Vencedora do Prêmio Jabuti por livros como As Barbas do Imperador e O Sol do Brasil, ela é autora também, junto com Heloisa Murgel Starling, de Brasil: Uma Biografia. Lilia é fundadora da editora Companhia das Letras, pela qual lançou, em 2019, sua mais recente publicação, Sobre o Autoritarismo.

Lilia, de 62 anos, é paulista, professora titular no Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo (USP) e atua como curadora adjunta para histórias e narrativas no Museu de Arte de São Paulo (Masp). Vencedora do Prêmio Jabuti pelos livros As Barbas do Imperador e O Sol do Brasil, ela é autora também, junto com Heloisa Murgel Starling, de Brasil: Uma Biografia.

Lilia é fundadora da editora Companhia das Letras, pela qual lançou, em 2019, sua mais recente publicação: Sobre o Autoritarismo Brasileiro. A escritora criou também, em 2018, um canal no Youtube, em que discute questões raciais e a história do Brasil.

Djamila é paulista, tem 39 anos e é filósofa e pesquisadora. Desde os 19 anos, é militante e é hoje uma das mulheres mais importantes do movimento negro no país.

Nascida em São Paulo, foi criada em Santos, no litoral paulista, onde iniciou sua militância, estimulada pelo pai, um estivador que era membro do Partido Comunista. “Meu pai era do partido comunista, mas fazia discussão racial de maneira muito política, por isso tenho nome africano, minha irmã tem nome africano”, revela a autora dos livros O Que é Lugar de Fala? e Quem Tem Medo do Feminismo Negro? Agora, ela se prepara para lançar, em novembro, seu terceiro livro, Pequeno Manual Antirracista.

O encontro entre Djamila e Lilia encerra a edição deste ano do Fronteiras do Pensamento, patrocinado pela Braskem e Governo do Estado, com apoio do Clube CORREIO e Rede Bahia. Os outros conferencistas foram o jornalista e escritor cubano Leonardo Padura e o filósofo francês Pierre Lévy.

Leia as entrevistas com Djamila Ribeiro e Lilia Schwarcz.

FRONTEIRAS DO PENSAMENTO

Local: Teatro Castro Alves

Data: Terça-feira (1º), às 20h30

Ingresso: R$ 50 | R$ 25