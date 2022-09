Djamila Ribeiro é uma das atrações da Bienal do Livro Bahia 

A filósofa e escritora Djamila Ribeiro acaba de ser confirmada como uma das atrações da Bienal do Livro Bahia, que acontece de 10 a 15 de novembro, no Centro de Convenções Salvador, com realização da GL Events. Conhecida no país pelo seu ativismo feminista, Djamila se apresentará no espaço Café Literário. Nesse ano de 2022, ela recebeu o grau de Comendadora, na Ordem do Mérito do Tribunal Superior Eleitoral, e foi eleita para a Academia Paulista de Letras, como a imortal da cadeira número 28, sucedendo a escritora Lygia Fagundes Telles.



Em 2019, foi laureada pelo Prêmio Prince Claus, concedido pelo Reino dos Países Baixos, e considerada pela rede britânica BBC como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Em 2020, ganhou o Prêmio Jabuti, o mais importante do meio literário brasileiro, na categoria Ciências Humanas, pelo livro “Pequeno Manual Antirracista”. Em 2021, foi a primeira pessoa brasileira da história a ser homenageada pelo BET Awards, concedido pela comunidade negra estadunidense.



Djamila escreveu também os livros “Lugar de Fala”, “Quem tem medo do Feminismo Negro?” e “Cartas para minha avó”, com traduções para quatro idiomas. Além disso, ela é professora da pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), colunista do Jornal Folha de São Paulo e coordenadora do Selo Sueli Carneiro e da Coleção Feminismos Plurais. Foi também professora convidada do departamento de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e secretária adjunta de Direitos Humanos de São Paulo, em 2016.



Além de Djamila, outros dois autores já foram confirmados para o Café Literário: o baiano Itamar Vieira Júnior, agraciado com o Prêmio LeYa 2018, o Prêmio Jabuti 2020 de melhor romance e o Oceanos-Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa 2020, e a mineira Carla Madeira, escritora de instigantes histórias protagonizadas por personagens femininas. Itamar e Carla foram os dois autores mais lidos do Brasil em 2021. Ademais do Café Literário, a Bienal do Livro Bahia contará com mais dois espaços, com o objetivo de contemplar uma programação para toda a família: a Arena Jovem e o Espaço Infantil.