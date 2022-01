Djokovic é barrado na imigração e não deve disputar o Aberto da Austrália

A participação de Novak Djokovic no Australian Open é incerta neste momento. O melhor tenista do mundo foi impedido, nesta quarta-feira (5), de entrar na Australia pelas autoridades locais por não ter se vacinado contra a covid-19.

De momento, o sérvio encontra-se no aeroporto a aguardar uma decisão do governo australiano, segundo avança o jornal "The Times".

Esta manhã, o primeiro-ministro australiano Scott Morrison tinha-se mostrado intransigente quanto à "isenção médica" dada ao tenista para que ele pudesse participar do Grand Slam. O governante disse que, caso os argumentos do tenista para não ter tomado a vacina sejam insuficientes, ele "não será tratado de forma diferente e voltará para casa no primeiro avião".

Novak Djokovic nunca admitiu estar ou não vacinado contra a covid-19, mas no passado já mostrou ter dúvidas em relação à inoculação, defendendo a liberdade de escolha. No entanto, no Australian Open 2022 todos os participantes têm de estar totalmente imunizados com a vacina.

O tenista sérvio pediu uma isenção médica, que lhe foi concedida após uma análise de dois painéis médicos independentes.