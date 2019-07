Djokovic e Nadal atropelam no gramado de Wimbledon

Djokovic e Nadal também atropelam

O sérvio Novak Djokovic voltou a fazer uma exibição precisa e consistente na grama de Wimbledon nesta segunda-feira (8). O número 1 do mundo teve pouco trabalho para superar o francês Ugo Humbert por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/3, e assegurar seu lugar nas quartas de final.

Atual campeão, ele segue na defesa do título obtido no ano passado e no quinto troféu no Grand Slam britânico. Seu próximo desafio será contra o belga David Goffin, que eliminou o espanhol Fernando Verdasco por 7/6 (11/9), 2/6, 6/3 e 6/4. O 23º do ranking segue embalado pelo vice-campeonato em Halle, em sua preparação para a grama londrina.

Nas quartas de final, o atual campeão terá pela frente um freguês no circuito. Será o sétimo confronto com Goffin, sendo que Djokovic perdeu apenas uma para o belga, há dois anos, justamente no último jogo entre eles.



Fúria espanhola

Rafael Nadal, por sua vez, fez sua melhor exibição nesta edição de Wimbledon. O tenista espanhol arrasou o português João Souza pelo placar de 3 sets a 0, com triplo 6/2.

O triunfo garantiu o vice-líder do ranking nas quartas de final. Seu próximo rival será o norte-americano Sam Querrey, que em outro duelo do dia derrotou o seu compatriota Tennys Sandgren por 3 sets a 1, com 6/4, 6/7 (7/9), 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5).

Além da vaga nas quartas, Nadal superou uma marca do sueco Bjorn Borg. O pentacampeão de Wimbledon somou 51 vitórias na grama londrina em nove participações.

O espanhol chegou ao seu 52º triunfo no Grand Slam britânico em sua 14ª presença na tradicional competição. Ele soma dois troféus em Londres. Se confirmar favoritismo diante de Querrey, Nadal poderá cruzar com Federer na semifinal.